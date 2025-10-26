Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!

Galatasaray'ın Göztepe zaferinin ardından futbolculardan açıklamalar geldi. Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Victor Osimhen; kritik noktalara değindi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 20:57

, Trendyol 'in 10. haftasında 'yi 3-1 ile geçti. Sarı kırmızılı takımın golcülerinden , karşılaşma sonrasında eleştirileri gördüğünü ifade etti.

MAURO ICARDI'DEN ELEŞTİRİ KONUSUNA FARKLI YAKLAŞIM

"Takımımızın amacı kazanmaya devam etmek. Geri düştük ama kazanmayı, 3 puan almayı bildik. Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Henüz fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Hedefim, Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisinin takımın kazanması olduğunun bilincindeyim. Dün ile konuştum. Babasının iyi olduğunu söyledi. Attığım gol ve galibiyet ona armağan olsun."

Galatasaray'da Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!

GABRIEL SARA'DAN KISACA MAÇ ANALİZİ

"Açıkçası zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı kart bize alan açtı. Burada sadece kendimle değil takımla da gurur duyuyorum. Yenilmezlik serimiz devam ediyor."

VICTOR OSIMHEN'DEN GÖZTEPE DETAYI

"Takımı ve taraftarı tebrik etmek istiyorum. 3-4 gün önce Şampiyonlar Ligi maçımız vardı ve çok zor bir maçtı! Oradan kalan bir yorgunluğumuz da vardı. Fakat odaklanma açısından yüzde 100 olmak lazımdı. Biz de bunu başardık bu maçta. Göztepe saygıdeğer bir takım. Onlar bir kişi eksik olduğunda, bunu değerlendirmek gerekiyordu. Takımın performansından çok mutluyum."

Galatasaray'da Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA HEDEF NEDİR?
Süper Lig'de üst üste dört sene şampiyon olmak isteyen Galatasaray, ayrıca Avrupa'da da derece elde etmeyi hedefliyor.
