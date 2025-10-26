Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 100. galibiyet sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, sarı kırmızılı takımdaki kritik noktalara dikkat çekti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 100. galibiyet sözleri!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırladı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında hem maçı hem de süreçleri değerlendirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 100. galibiyet sözleri!

OKAN BURUK'TAN GÖZTEPE KRİTİKLERİ

"Göztepe bu ligin en dinamik takımlarından biri. Göztepe maçları biraz zor geçiyor. 11'e 11'de bunu daha net gördük. Çok fazla uzun top, ikinci top, geçiş hücumu... Her taç atışı... Uzun taç atıyorlar. Duran topları, kaleci atışları uzun. Bazen maçın oynanmadığı yerler de oluyor. Ancak, onun yanında bunu çok iyi oynuyorlar. İkinci topu oynuyorlar. Önde rakip kaleye çabuk gidiyorlar. Maça önde baskıyla başladılar, bunu bekliyorduk. Efkan'ı da araya baskıya götürdüler. 1-0 geriye düştük. Devamında 1-1'i yakaladık. Oyuna daha net girdik. Rakibin 10 kişi kalması sonrası başka bir maç oldu. 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadılar, bunu da iyi oynuyorlar. Berabere kaldılar. Açtık, 2-1 ve 3-1 oldu. Kalecinin önemli kurtarışları vardı. Önemli bir takımı yendik. Önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti bizle beraber olmayan Torreira ve babasına armağan ediyoruz. Babası bize hep uğurlu geliyor buraya geldiğinde."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 100. galibiyet sözleri!

BAŞARILI HOCADAN 100. GALİBİYET HAKKINDA AÇIKLAMALAR

"120 maçta 100 galibiyet oldu. Ben tabii ki teknik adam olarak başındayım ama mesele Galatasaray. Bu Galatasaray'ın başarısı. Futbolcularla beraber önemli emek veriyoruz ama hayatımızda bizi hep destekleyen taraftarımız var. 100. galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onlarla başarıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz istediğimiz bir kadro kurdu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Daha nice 100 galibiyetlere diyelim. Avrupa'da da iyi yoldayız. Çok odaklandık. En büyük pay oyuncularımızın. Benim 3.5 senem oldu. Başından beri olan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 100. galibiyet sözleri!

KADRO İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

"Bu sene çok değişiklik yapmadık. Çok net emin olduğumuz oyuncuları aldık. Adaptasyon dönemlerini tamamlamaya başladık. Yükselen pozitif enerjiyi görüyoruz. En başta bunu yakalayamıyorsunuz ama günler geçtikçe, maçlarI oynadıkça adaptasyon oluşuyor. Onlardan çok mutluyum. İyi bir ekip. Oynayan oynamayan üzülmeler, kırılmalar oluyor. Her teknik adam için zorluk. Hizmet ettiğimiz bir kurum var. Galatasaray'ın başarısı için her oyuncunun başlamayı, girmeyi, hiç oynamamayı kabul etmesi gerekiyor. Bu işimiz. Duygularımız var ama profesyonel bir hayat var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok maç oynuyoruz. Tüm oyuncularıma şans vermek istiyorum. Bugün şans veremediklerim oldu, üzgünler. Uzun süre sonra Arda ve Ahmed oyuna girdi. Onları pozitif, oyuna giremeyenleri üzgün görüyorsunuz. Oyuncularım, takım kaptanlarım da önemli... İçerideki birlikteliği tutuyorlar. Kazandıkça birliktelik artıyor."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN İKİNCİ İLE ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR?
Süper Lig lideri Galatasaray, an itibarıyla ikinci sıradaki Trabzonspor'un 5 puan önünde bulunuyor.
