18°
Spor
PFDK, bahis oynayan hakemlerin cezalarını açıkladı! Zorbay Küçük hakkında dikkat çeken karar

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynayan hakemlere verilen cezaları açıkladı. Ayrıca Zorbay Küçük hakkındaki incelemenin devamına karar verildiği aktarıldı.

PFDK, bahis oynayan hakemlerin cezalarını açıkladı! Zorbay Küçük hakkında dikkat çeken karar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynayan hakemlerin cezalarını kamuoyuna açıkladı. Bahis oynadıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 152 hakemden 149'una "men" cezası verilirken 3 hakem hakkında ise incelemenin devam ettiği bildirildi.

PFDK, bahis oynayan hakemlerin cezalarını açıkladı! Zorbay Küçük hakkında dikkat çeken karar

8 İLA 12 AY HAK MAHRUMİYETİ

PFDK'nın kararına göre; Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamı karar verildi. PFDK'ya sevk edilen hakemlerden diğer hakemlere 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK, bahis oynayan hakemlerin cezalarını açıkladı! Zorbay Küçük hakkında dikkat çeken karar

BAHİS SORUŞTURMASINDA CEZA ALAN HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturmasında ceza alan hakemleri şu şekilde sıraladı;

1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YALÇINKAYA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ’nün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

79- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

80- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT GÖLGEÇEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

83- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

84- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

85- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

86- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

87- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

88- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

103- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

104- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

105- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

106- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

107- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

108- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

109- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

112- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

113- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

114- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

116- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

117- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

120- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

132- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

139- Klasman Yardımcı Hakemi TURHAN BEYKE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

Son dakika haberinin detayları gelecek...

