Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın derbi 11'i ve Rafa Silva kararı!

Sergen Yalçın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını tamamladı. Kocaelispor sonrasında 3 mücadelede de galibiyet alamayan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'dan kritik derbi için ilk 11 dizilimine dokunuşlar geldi.
TRT Spor'un haberine göre Sergen Yalçın; Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak için; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djala, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile sahaya çıkacak.
Sergen Yalçın'ın ikinci Beşiktaş döneminde en dikkat çeken isimlerin arasında yer alan Cengiz Ünder'in, derbide oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.