Spor
Editor
 Burak Ayaydın

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis sürecine kritik açılım: "Futbolcuların da olduğu 3700 kişi araştırılıyor!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Halihazırda çok ciddi sayılar sunan başkan, süreç ilerledikçe rakamlara üzüldüğünü belirtti ve gereği neyse yapılacağını ifade etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis sürecine kritik açılım:
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan skandal olaylara dair detaylar geldi. Ayrıca TFF'nin yabancı hakem kararını da duyuran başkan, 3700 kişinin incelendiğini duyurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis sürecine kritik açılım: "Futbolcuların da olduğu 3700 kişi araştırılıyor!"

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN İNCELEME SÖZLERİ

"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemlik bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için süreci devam ettiriyoruz. Tahkimde kesinleştikten sonra hakemlerin görevlerine son verilecek. Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis sürecine kritik açılım: "Futbolcuların da olduğu 3700 kişi araştırılıyor!"

BAHİS HESAPLARI HAKKINDA

"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten. Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir öz güvenle hareket edilmiş olabilir."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis sürecine kritik açılım: "Futbolcuların da olduğu 3700 kişi araştırılıyor!"

YABANCI HAKEM MESELESİ

"Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut."

ZORBAY KÜÇÜK İLE GÖRÜŞME

"Bizim aldığımız veriler aktif bir hesabı gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söylendi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis sürecine kritik açılım: "Futbolcuların da olduğu 3700 kişi araştırılıyor!"

UEFA VE FIFA SÜRECİ

"UEFA ve FIFA ile bu kadar yakın ilişkilerde bulunan başka bir federasyon yoktur. Hem bireysel hem de kurumsal olarak. Bizim burada yaptığımız her şeye, onların ciddi desteği var."

HAKEMLERİN MAAŞ ÖDEMELERİ

"Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz! O yüzden bu işe bulaşıyorlar. Ahlak sorunu var diyorum ya! Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene de iyileştirdik."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis sürecine kritik açılım: "Futbolcuların da olduğu 3700 kişi araştırılıyor!"

