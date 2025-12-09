Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Siber suçlulara operasyon: 204 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlulara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 204 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden 68'i tutuklandı.

Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları açıklayan Bakan Yerlikaya “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

68 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

24 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 68 şüpheli şahıs tutuklandı. 30’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber suçlulara operasyon: 204 şüpheli gözaltında

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Siber suçlulara operasyon: 204 şüpheli gözaltında

Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

#dolandırıcılık
#siber suç
#Polis Operasyonu
#Bahis Krizi
#Çocuk Müstehcenliği
#Gündem
