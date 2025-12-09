Vatandaşlık maaşı için tarih belli oldu! Önce birkaç ilde sonra Tüm Türkiye'de

Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) resmen başlıyor. İlk olarak gelecek yıl birkaç ilde pilot uygulama olarak başlayacak olan düzenlemenin 2027 yılından itibaren tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili detayları açıkladı.

İşte vatandaşlık maaşı için yol haritası!