11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Vatandaşlık maaşı için tarih belli oldu! Önce birkaç ilde sonra Tüm Türkiye'de

Aralık 09, 2025 09:08
1
Vatandaşlık maaşı için tarih belli oldu! Önce birkaç ilde sonra Tüm Türkiye'de

Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) resmen başlıyor. İlk olarak gelecek yıl birkaç ilde pilot uygulama olarak başlayacak olan düzenlemenin 2027 yılından itibaren tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili detayları açıkladı. 

İşte vatandaşlık maaşı için yol haritası!

 

2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bütçe hakkının çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, bütçenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, bütçeler vesilesiyle bir ülkenin bütün politikalarının tartışıldığını belirtti.

3

"Kendisini sosyal demokrat parti olarak nitelendiren birçok partiden çok daha güçlü sosyal politikalar uyguladık son 23 yılda." diyen Yılmaz, seçimleri kazanmalarında bunun çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

4

Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde.

5

CAYDIRICI NİTELİKTE OLMAYACAK 

2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.

6

YAPISAL BİR REFORM 

Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

