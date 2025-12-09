Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Netflix Warner Bros'u satın aldı mı? Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Netflix'e geçecek film ve diziler

Dünyanın en büyük film stüdyolarından olan Warner Bros, Netflix tarafından satın alınıyor. Netflix, stüdyoyu ve bütün haklarını satın almak için 82,7 milyar dolar teklif yaptı. Yapılan teklifin ardından Netflix Warner Bros'u satın aldı mı sorusu gündeme geldi. Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Netflix'e geçecek olan HBO, Warner Bros filmleri ve dizileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Netflix Warner Bros'u satın aldı mı? Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Netflix'e geçecek film ve diziler
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 09:13

'un en büyük ve köklü stüdyolarından olan Warner Bros satılıyor. stüdyosunu satın almak için Paramount ve teklif yaptı. Netflix CEO'su Ted Sarandos ve Gregory Peters katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada anlaşmayı tamamlayacaklarından emin olduklarını bildirdi.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Netflix Warner Bros'u satın aldı mı, hangi filmler ve dizilerin geçiş yapacağı merak edilmeye başlandı.

Netflix Warner Bros'u satın aldı mı? Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Netflix'e geçecek film ve diziler

NETFLİX WARNER BROS'U SATIN ALDI MI?

Netflix'in Warner Bros'u satın almak için 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden anlaşmaya vardı. Ancak satın alım henüz gerçekleşmedi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen antitröst incelemesinin ardından onay çıkarsa satın alım gerçekleşecek. Onay çıkmadığı durumda ise Netflix ceza ödemek zorunda kalacak.

Netflix Warner Bros'u satın aldı mı? Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Netflix'e geçecek film ve diziler

NETFLİX'E GEÇECEK WARNER BROS DİZİ VE FİLMLERİ

Netflix'in Warner Bros'u satın almasının ardından 54 , film ve seri geçiş yapacak. Netflix'e geçecek olan Warner Bros dizi ve filmleri şöyle:

  • DC (Batman, Superman vb.)
  • Harry Potter
  • Yüzüklerin Efendisi
  • Matrix
  • Godzilla vs King Kong
  • Dune
  • Mad MAx
  • HBO ve HBO Max
  • Game of Thrones
  • The Sopranos
  • The Wire
  • Chernobyl
  • Tha Last of Us
  • Succession
  • Tru Detective
  • Band of Brothers
  • House of the Dragon
  • Westworld
  • Oz
  • IT
  • Elm Sokağı Kabusu
  • Son Durak
  • Friends
  • The Big Bang Theory
  • The Vampire Diaries
  • Supernatural
  • Ted Lasso
  • Lethal Weapon
  • Beetlejuice
  • Gremlins
  • Looney Tunes
  • Tom ve Jerry
  • Scooby-Doo
  • Taş Devri
  • Jetgiller
  • Ayı Yogi
  • Atom Karınca
  • Richie Rich
  • Ben 10
  • Powerpuff Girls
  • Johnny Bravo
  • Dexter'ın Laboratuvarı
  • Ed, Edd ve Eddy
  • Rick and Morty
  • Mortal Kombat
#netflix
#hollywood
#dizi
#film
#satın alma
#Warner Bros
#Dc Comics
#Aktüel
