Netflix Warner Bros'u satın aldı mı? Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Netflix'e geçecek film ve diziler

Hollywood'un en büyük ve köklü stüdyolarından olan Warner Bros satılıyor. Film stüdyosunu satın almak için Paramount ve Netflix teklif yaptı. Netflix CEO'su Ted Sarandos ve Gregory Peters katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada anlaşmayı tamamlayacaklarından emin olduklarını bildirdi.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Netflix Warner Bros'u satın aldı mı, hangi filmler ve dizilerin geçiş yapacağı merak edilmeye başlandı.

NETFLİX WARNER BROS'U SATIN ALDI MI?

Netflix'in Warner Bros'u satın almak için 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden anlaşmaya vardı. Ancak satın alım henüz gerçekleşmedi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen antitröst incelemesinin ardından onay çıkarsa satın alım gerçekleşecek. Onay çıkmadığı durumda ise Netflix ceza ödemek zorunda kalacak.

NETFLİX'E GEÇECEK WARNER BROS DİZİ VE FİLMLERİ

Netflix'in Warner Bros'u satın almasının ardından 54 dizi, film ve seri geçiş yapacak. Netflix'e geçecek olan Warner Bros dizi ve filmleri şöyle: