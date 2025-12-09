8 Aralık Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye…Dün en çok ne izlendi?

8 Aralık 2025 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibariyle hız kazandı. Çünkü dün akşam ekranlarda kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Geçtiğimiz sezona damga vuran ve kısa zamanda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinin yayın saatinde başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken Cennetin Çocukları dizisi de seyirciyle buluştu. Diğer yandan MasterChef Türkiye All Star yen bölümüyle ekranlarda yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…