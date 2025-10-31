Süleyman Hurma'dan çarpıcı hakem açıklaması: "Şaşırmanıza şaşırıyorum"

Fatih Karagümrük'ün sponsoru Mısırlı; Nişantaşı'nda mağaza açarken, başkan Süleyman Hurma da hakem kritiğinde bulundu. Esasen ise Hurma, "Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçmiştir." mesajını verdi.

SÜLEYMAN HURMA'DAN HAKEMLER VE BAHİS SÖZLERİ

Bahis soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, "Çok şaşırdığım bir şey var, insanların şaşırması. Hepimizin gözünün önünde bahisten çok daha kötü şeyler oldu. Bunu hep beraber seyrettik. Buna şaşırıyor olmamıza da ben şaşırıyorum. Ekonomisi iyi planlanmamış hiçbir şeyin stratejisi de ahlakı da iyi olmaz. Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçmiştir. Bahçemiz süpürülerek temizlenmez. Hepimizin bahçesinde enkaz var. Bu enkazı temizlememiz lazım. Bunun için savcılarımız görev yapıyor. Bunun sonucunu bekleyeceğiz. İnsanların masumiyetlerine de saygı göstermek zorundayız. Bahis artık futbolun içinde var. Futboldan çok büyük paralar kazanıyorlar. Futbola da aktarıyorlar. Bunun içinde de ahlaka uygun davranış sergilemeyecek insanların olması çok doğal. Bizim yapmamız gereken bunların bu ortama gelememesini sağlamak. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bu hakemleri biz yetiştirdik, seçtik ve oraya getirdik. Bunları gönderip başka kişileri getirdiğimiz zaman biz temizlenmiş olmayız. Anlayışımızı değiştirmeden bir şeyleri değiştirmemiz mümkün değil." diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR VE YENİ STADYUM SÜRECİNE DAİR

Ayrıca Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te yaşanan teknik direktör ve stadyum değişiklikleriyle ilgili de konuşan Hurma, "Onur Can Korkmaz ile devam ediyoruz. Lige çıkarken de kendisi vardı. Yetenekli, takımımızı bilen ve beklentimizin olduğu bir isim. Takımımız sanıldığından öte çok kuvvetli bir ekip. Sezon başından beri arzu ettiğimiz ilk 11'le sahaya çıkamadık. Hedeflediğimiz yere varacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın atmosferi futbola uygun değil. Çok büyük bir dezavantaj. Bunu ağır bir şekilde yaşıyoruz. Stadımızın inşaatı başladı. Tüm hızıyla sürüyor. Bitmesi 18 ay olarak söylendi. Tahmin ediyorum 13-14 ay sonra sahamızda maç oynayacağız. Yeni stat hazır olana kadar maalesef başka bir çaremiz yok. İstanbul'da çok stat var ama kulüpler sadece kendileri oynamak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.