TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!

Beşiktaş'ın sürpriz transfer hamlesi Leandro Trossard, Arsenal'in son dakika fikir değişikliğiyle Topçular'da kalmıştı. An itibarıyla ise kırmızı beyazlılardan, Beşiktaş'a müjde geldi.

Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!
Burak Ayaydın
01.11.2025
01.11.2025
'ın yaz döneminde transferini tamamlayamadığı Leandro Trossard, artık 'e veda etmeye hazırlanıyor. Zira İngiliz devi, yıldız hücumcuya takım araması gerektiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TA ARSENALLİ LEANDRO TROSSARD SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın, Arsenal'de gözden çıkarılan Leandro Trossard için yeniden devreye girmesi bekleniyor. Esasen ise Sergen Yalçın ile yeni bir yapılanma isteyen Kartal'ın, ara döneminde Leandro Trossard'ın menajeriyle temas kuracağı düşünülüyor.

Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!

LEANDRO TROSSARD BEŞİKTAŞ KONUSUNDA TEMKİNLİYDİ

'den talipleri olan Leandro Trossard'ın, Beşiktaş ve Türkiye ihtimali için süreci ağırdan aldığı iddia edilmişti.

Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ LEANDRO TROSSARD VE ARSENAL GÜNLERİ

Arsenal kariyerinde toplam 135 maça çıkan Belçikalı yıldız, bu dönemde 31 gol ile 25 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!

Sıkça Sorulan Sorular

LEANDRO TROSSARD'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?
30 yaşındaki sol kanatın, Arsenal ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
