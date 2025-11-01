Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!

Beşiktaş'ın yaz döneminde transferini tamamlayamadığı Leandro Trossard, artık Arsenal'e veda etmeye hazırlanıyor. Zira İngiliz devi, yıldız hücumcuya takım araması gerektiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TA ARSENALLİ LEANDRO TROSSARD SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın, Arsenal'de gözden çıkarılan Leandro Trossard için yeniden devreye girmesi bekleniyor. Esasen ise Sergen Yalçın ile yeni bir yapılanma isteyen Kartal'ın, ara transfer döneminde Leandro Trossard'ın menajeriyle temas kuracağı düşünülüyor.

LEANDRO TROSSARD BEŞİKTAŞ KONUSUNDA TEMKİNLİYDİ

Premier Lig'den talipleri olan Leandro Trossard'ın, Beşiktaş ve Türkiye ihtimali için süreci ağırdan aldığı iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ LEANDRO TROSSARD VE ARSENAL GÜNLERİ

Arsenal kariyerinde toplam 135 maça çıkan Belçikalı yıldız, bu dönemde 31 gol ile 25 asistlik katkı sağlamıştı.