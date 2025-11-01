Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!

Kategoriler
Beşiktaş'ın yaz döneminde transferini tamamlayamadığı Leandro Trossard, artık Arsenal'e veda etmeye hazırlanıyor. Zira İngiliz devi, yıldız hücumcuya takım araması gerektiğini belirtti.
Beşiktaş'ın, Arsenal'de gözden çıkarılan Leandro Trossard için yeniden devreye girmesi bekleniyor. Esasen ise Sergen Yalçın ile yeni bir yapılanma isteyen Kartal'ın, ara transfer döneminde Leandro Trossard'ın menajeriyle temas kuracağı düşünülüyor.
Premier Lig'den talipleri olan Leandro Trossard'ın, Beşiktaş ve Türkiye ihtimali için süreci ağırdan aldığı iddia edilmişti.
Arsenal kariyerinde toplam 135 maça çıkan Belçikalı yıldız, bu dönemde 31 gol ile 25 asistlik katkı sağlamıştı.