Hakan Çalhanoğlu kulübeye: Inter'de kritik karar!

Inter'in yoğun maç takvimi ve oyuncu rotasyonu, Cristian Chivu'yu farklı planlamalara itti. Esasen ise Rumen hoca, Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere birkaç yıldızı dinlendirme kararı aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KENARA GELİYOR!

Inter'in son dönem maçlarında ön planda olan ve birkaç gün önceki Fiorentina karşısında da galibiyeti getiren Hakan Çalhanoğlu, Cristian Chivu'nun kararıyla önümüzdeki karşılaşmada yedek kalacak! Süreçten hareketle genç çalıştırıcının, Hakan Çalhanoğlu'nu Şampiyonlar Ligi'nde değerlendireceği iddia ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE PERFORMANSI

İtalyan devi ile bu sezon 10 maça çıkan milli yıldız, 6 gol ile 2 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.