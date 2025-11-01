Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu kulübeye: Inter'de kritik karar!

İtalya basınından Inter ve Hakan Çalhanoğlu süreci için çarpıcı bir bilgi geldi. Habere göre Inter yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nu kulübeye çekmeye karar verdi.

Hakan Çalhanoğlu kulübeye: Inter'de kritik karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.11.2025
19:36
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
19:36

Inter'in yoğun maç takvimi ve oyuncu rotasyonu, Cristian Chivu'yu farklı planlamalara itti. Esasen ise Rumen hoca, başta olmak üzere birkaç yıldızı dinlendirme kararı aldı.

Hakan Çalhanoğlu kulübeye: Inter'de kritik karar!

HAKAN ÇALHANOĞLU KENARA GELİYOR!

Inter'in son dönem maçlarında ön planda olan ve birkaç gün önceki Fiorentina karşısında da galibiyeti getiren Hakan Çalhanoğlu, Cristian Chivu'nun kararıyla önümüzdeki karşılaşmada yedek kalacak! Süreçten hareketle genç çalıştırıcının, Hakan Çalhanoğlu'nu 'nde değerlendireceği iddia ediliyor.

Hakan Çalhanoğlu kulübeye: Inter'de kritik karar!

HAKAN ÇALHANOĞLU VE PERFORMANSI

İtalyan devi ile bu sezon 10 maça çıkan milli yıldız, 6 gol ile 2 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Deneyimli orta sahanın, Inter ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!
Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!
ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Cristian Chivu
#Oyuncu Rotasyonu
#Dinlendirme
#Spor
