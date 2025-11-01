Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj!

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Lucas Torreira; Trabzonspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Maçtan çıkarken ıslıklanan Barış Alper Yılmaz, taraftara 'daha çok çalışacağı' mesajını verdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj!
Trendyol 'de , kendi sahasında 'u ağırladı. Zorlu maç 0-0 berabere biterken, müsabaka sonrasında Galatasaraylı yıldızlardan önemli değerlendirmeler geldi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj!

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih hocayı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister her zaman iyi oynayabileyim ama şunu söylemek istiyorum; taraftar iyi zamanda her zaman arkamda durdu, kötü zamanda da arkamda durdu. Sıfırdan geldim. Neyin ne olduğunu biliyorum. Üzülecek, odaklanmamı düşürecek bir çocuk değilim asla. Böyle devam edeceğim çalışmalarıma. Çıkarken taraftar her zaman desteğini gösterdi bana. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok çalışıp, daha iyi bir Barış izletmek istiyorum."

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj!

UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİKLER

"Duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Şampiyonluk yaşadık. Kaptanlık yaptım. Artık Galatasaray'ın oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Duygusal bir akşamdı. Ben artık Galatasaray futbolcusuyum. Galatasaray için hep elimden gelenin en iyisini yapacağım. Deplasmana geldiğimde Trabzonspor'dayken, Galatasaray taraftarı beni hep güzel karşıladı. Ben de çok çalışıp en iyi performansımı sahaya yansıtmak istedim. Galatasaray için, taraftarı için çalıştım. Galatasaray taraftarı beni sevdi, ben de çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım."

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj!

LUCAS TORREIRA'DAN 'KENDİMİ ADIYORUM' VURGUSU

"Çok zor maç olacağını biliyorduk. Trabzonspor'un bizi zorlayacağını, iyi takım olduğunu biliyorduk. Ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Ceza sahasına iyi giriyorlar. Tüm hafta bunlara çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Onlar puan farkını kapatmak, biz de açmak istiyorduk. Şimdi düzeltmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız. Galatasaray'da 4. senem. Hayatım oldu tamamen. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip, herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm. Çok mutluyum burada. Kariyerimin en önemli dönemlerinden birisi. Bu formayı giydiğim için mutluyum. Uruguaylılar böyledir, hayatlarını giydikleri formaya adarlar."

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN ISLIKLANDI?
Suudi Arabistan'a transfer ihtimalinin gündeme geldiği Barış Alper Yılmaz, o dönemden bu yana genel olarak daha çok eleştirilmeye başlanmıştı.
