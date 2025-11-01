Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde silahlı çatışma!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi silah sesleri gündeme bomba gibi düştü. Dolmabahçe'de bulunan Tüpraş Stadyumu çevresinde silah sesleri duyuldu. Ayrıca Güney tribünü altında meydana gelen olayda bir taraftarın yaralandığı da iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TA KAVGA İDDİASI!

Vodafone Park’ta Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı. Maç öncesi stadyuma pankart asmaya giden gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü ve silahlar patladı.

İLK DETAYLAR

Goodfellas grubundan 'Mami' lakaplı bir taraftarın, Cefakar Açık grubundan 'İsmail Arslan' isimli bir taraftar tarafından silahla vurulduğu öne sürüldü.