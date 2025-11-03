Katliam gibi kaza: Yolcular çakıl taşlarına gömüldü, çok sayıda kişi öldü

Hindistan'da çakıl taşı yüklü kamyon, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Haydarabad kentine giden otobüste yaklaşık 70 yolcunun bulunduğu belirtildi. Çakıl yüklü kamyonla çarpışmasının ardından bazı yolcular, taşların altına gömüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı.