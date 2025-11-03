Menü Kapat
Dünya
Kartellere savaş açan Belediye Başkanı Rodriguez öldürüldü

Meksika'da kartellere karşı mücadele çağrısı yapan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez, 'Ölüler Günü' kutlamaları sırasında öldürüldü.

Kartellere savaş açan Belediye Başkanı Rodriguez öldürüldü
'da 'Ölüler Günü' kutlamaları sırasında işlendi. Kartellere karşı mücadele için çağrıda bulunan Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodriguez, Ölüler Günü" kutlamaları için toplanan onlarca kişinin önünde bir meydanda vurularak hayatını kaybetti.

The Guardian'ın haberine göre, Federal Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch yaptığı açıklamada, belediye başkanına yönelik saldırının kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve Rodriguez'e yedi kez ateş ettiğini söyledi.

Kartellere savaş açan Belediye Başkanı Rodriguez öldürüldü

Başkan Rodriguez'in Meksika'da en şiddetli eyaletlerinden biri olan Michoacan'da görev yaptığı, yasadışı eylemlerin kontrolü için mücadele eden çeşitli karteller ve suç örgütleri arasında bir savaş alanı olduğu belirtildi.

KARTELLERLE MÜCADELE İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Uruapan Belediye Başkanı Rodriguez, son aylarda sosyal medyada Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan kartellere ve suç örgütlerine karşı mücadele etmek için yardım çağrısında bulunmuştu.

