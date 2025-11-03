Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç 15 Kasım'da oynanacak

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda son iç saha maçına Bulgaristan karşısında çıkacak. Karşılaşmada A Milli Takım galibiyet alırsa play-off oynamayı garantileyecek. Kritik mücadeleye sayılı günler kala taraftarlar tarafından Türkiye - Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A Milli Takım'ın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın maç biletleri genel olarak 1 hafta önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda karşılaşma biletlerinin 7-8 Kasım tarihlerinde satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusunun yapılmasının ardından fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

A Milli Takım'ın en son 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 14 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli'de oynadığı Gürcistan mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: