TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç 15 Kasım'da oynanacak

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan maça geri sayım başladı. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor. Türkiye - Bulgaristan maçının bilet fiyatları ve nereden satın alacağı da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç 15 Kasım'da oynanacak
Haber Merkezi
03.11.2025
10:24
03.11.2025
10:24

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda son iç saha maçına karşısında çıkacak. Karşılaşmada galibiyet alırsa play-off oynamayı garantileyecek. Kritik mücadeleye sayılı günler kala taraftarlar tarafından Türkiye - Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç 15 Kasım'da oynanacak

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A Milli Takım'ın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın maç biletleri genel olarak 1 hafta önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda karşılaşma biletlerinin 7-8 Kasım tarihlerinde satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç 15 Kasım'da oynanacak

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusunun yapılmasının ardından fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç 15 Kasım'da oynanacak

A Milli Takım'ın en son 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 14 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli'de oynadığı Gürcistan mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • Batı alt orta bloklar: 2.500 lira
  • Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira
  • Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira
  • Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira
  • Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira
  • Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira
  • Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira
  • Kuzey alt: 900 lira
  • Güney alt: 900 lira
  • Kuzey üst: 900 lira
  • Güney üst: 900 lira
#Futbol
#bulgaristan
#a milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye - Bulgaristan
#Bilet Satışları
#Aktüel
TGRT Haber
