Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri artıyor! Yeniden Değerleme Oranı belli oldu

Milyonların gözü kulağı açıklanacak enflasyon oranındaydı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Böylece Yeniden Değerleme Oranı da netleşti. Yeniden Değerleme Oranı da yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışı gösteriyor.

EHLİYET, PASAPORT, KİMLİK, CEZALAR VE HARÇLAR

Söz konusu oran, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi kalemlerdeki artış oranları konusunda belirleyici oluyor. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

BİRÇOK KALEMDE ARTIŞ YAŞANACAK

2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeniden Değerleme Oranı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılıyor.

