Ekonomi
Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri artıyor! Yeniden Değerleme Oranı belli oldu

TÜİK, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıkladı. Açıklanan ekim ayı enflasyonu ile birlikte Yeniden Değerleme Oranı da netleşti. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi birçok kalemde artış yaşanacak.

Milyonların gözü kulağı açıklanacak oranındaydı. Tüketici Fiyat Endeksi (), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi () yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Böylece da netleşti. Yeniden Değerleme Oranı da yeni yılda , ve cezalara uygulanacak artışı gösteriyor.

Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri artıyor! Yeniden Değerleme Oranı belli oldu

EHLİYET, PASAPORT, KİMLİK, CEZALAR VE HARÇLAR

Söz konusu oran, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi kalemlerdeki artış oranları konusunda belirleyici oluyor. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri artıyor! Yeniden Değerleme Oranı belli oldu

BİRÇOK KALEMDE ARTIŞ YAŞANACAK

2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeniden Değerleme Oranı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılıyor.

Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 oranında artış kaydetti. 2026 harç ve cezalarda yüzde 25,49 olarak artış olacak.

Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri artıyor! Yeniden Değerleme Oranı belli oldu
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Ekim ayı enflasyon verileri
Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2026 memur ve emekli maaşlarını etkileyecek
