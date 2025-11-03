TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Ekim ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2.55 yıllık enflasyon ise 32,87olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİ NE OLMUŞTU?

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

2026 ENFLASYON HESAPLAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında 2026 yılı itibarıyla enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gideceğini duyurdu. Buna göre, Avrupa Komisyonu kararları gereğince tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 2026 yılı Ocak ayından itibaren TÜFE temel yılı “2025=100” olarak güncellenecek.

TÜİK açıklamasında, bu değişikliğin endeksin yeniden oluşturulmasını değil, mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama sistemine göre yeniden gruplanmasını ifade ettiği belirtildi. 2003=100 temel yılına ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama farklarından kaynaklanan değişimler görülebilecek.

YENİ ENFLASYON HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Yeni hesaplama sisteminde, TÜFE’de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağı artık Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları olacak. Bu veriler, hanehalklarının tüketim eğilimlerini daha kapsamlı biçimde yansıtacak. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecek.

Yeni sistemle birlikte, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanılan en güncel sınıflama yapısı olan ECOICOP v2 uygulamasına geçilecek. TÜİK, bu uyum sürecinin iki yıldır planlı biçimde sürdüğünü ve 2026 yılı Ocak ayında yayımlanacak TÜFE bülteniyle birlikte yeni yapının ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.