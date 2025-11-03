Menü Kapat
TES için Tarih belli oldu! Uzman isim hesapladı: 20 milyon kişinin maaşından otomatik kesilecek!

Kasım 03, 2025 11:11
1
TES için tarih belli oldu! Uzman isim hesapladı: 20 milyon kişinin maaşından otomatik kesilecek!

Hem kamudan hem özel sektörden maaş alan çalışanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026 yılının 1 Nisan – 30 Hazi­ran tarihleri arasında yü­rürlüğe girecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 20 milyon 382 bin çalışanı etkileyecek kesintinin tüm detaylarını Dünya gazetesindeki köşesinde açıkladı!

İşte Erdursun'un yazdıkları ve 20 milyon kişiyi ilgilendiren gelişmenin tüm detayları...

2

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, köşesinde özel sektördeki SSK (4A) sigortalı çalışanları hem de kamu kurumlarındaki 4C statüsündeki memurları kapsayacağını kaydetti ve otomatik kesinti yapılacağını söyledi.

 

 

 

3

ASGARİ ÜCRETLİDEN NE KADAR KESİLECEK?

Asgari ücretin brüt tutarının 26.005,50 TL olduğunu hatırlayan Erdursun, asgari ücretliden her ay 1.560 lira kesileceğini söyledi. Ortalama olarak bir çalışanın 35 bin TL maaş aldığını kaydeden Erdursun, 2.100 lira civarında kesinti yapılacağını belirtti ve bu kesintilerin 2026 maaşlarına göre aratabileceğini vurguladı.

4

TES'in SGK'dan bağımsız işleyeceğini belirten Erdursun, hedefin uzun vadeli birikim yapılması olduğunu kaydetti. TES ile ilgili detayların daha belli olmadığını kaydeden Erdursun, Resmi Gazete'de detayların paylaşılması gerektiğini söyledi.

5

'BEKLENTİYİ YÜKSELTEBİLİR'

Erdursun, TES ile ilgili, "Sistem kamuoyunda “ikinci emeklilik” olarak tanımlanıyor; ancak bu ifade beklentiyi fazla yükseltebilir. TES’ten alınacak aylıklar, SGK veya Bağ-Kur emekli maaşlarına eşdeğer düzeyde olmayacak" şeklinde konuştu.

6

'TASARRUF MEKANİZMASI OLACAK!'

20 bin TL emekli maaşı alan birinin TES ile 2 bin TL ile 4 bin TL arasında ek gelir alabileceğini belirtti ve, "Bu nedenle TES, tam anlamıyla ikinci bir emeklilik değil; mevcut emekli maaşlarını kısmen destekleyen ek bir tasarruf mekanizması olacak. 

7

Çalışanlar sisteme girerken büyük beklentiler taşımamalı; çünkü bu sistem, bugünkü düşük emekli maaşlarının yerine yeni bir emeklilik düzeyi getirmeyecek" ifadelerini kullandı.

8

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

2026 yılının 1 Nisan – 30 Ha­ziran döneminde başlayacak Ta­mamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye’nin sosyal güvenlik ya­pısında yeni bir sayfa açacak. Yasa taslağı ortaya çıkıp Resmî Gazete’de yayımlandığında tüm detaylar netleşecek; 2026’da yü­rürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, 20 milyon ça­lışanın maaşından %6 kesintiy­le dev bir fon oluşturacak.

