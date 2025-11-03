Menü Kapat
18°
Galatasaray Ajax arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray Ajax ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise Galatasaray Ajax arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray Ajax arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar
'nde mücadele devam ederken grup aşaması müsabakaları da sürüyor. 5 Kasım günü oynanacak olan maç öncesinde iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar da merak konusu haline geldi.

GALATASARAY AJAX ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

GS, yeni stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’daki ilk maçında ile 0-0 berabere kaldı. Maçta ilk tehlikeli pozisyonu 21. dakikada Ayhan Akman yarattı, Serkan Kurtuluş stadın ilk sarı kartını gördü. Arda Turan’ın bir golü ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 30 Ocak 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan iki takımın maçı nefes keserken maç 2-1'lik skorla sonuçlandı. Grup aşamasında mücadele eden iki takım 5 Kasım günü yeniden karşılaşacak.

Galatasaray Ajax arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar

GALATASARAY AJAX KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelirken ile Ajax, 30 Ocak tarihinde karşı karşıya geldi. Maçın sonucu 2-1 olurken bir sonraki karşılaşma 5 Kasım tarihinde oynanacak. Mücadele eden iki takım grup aşamasında maçlarına devam ediyor.

Galatasaray Ajax arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar

GALATASARAY AJAX KULÜP KARŞILAŞTIRMASI

Galatasaray SK – Ajax Amsterdam Karşılaştırması

Toplam piyasa değeri: Galatasaray 305,20 milyon €, Ajax 196,30 milyon €

Ortalama piyasa değeri: Galatasaray 11,30 milyon €, Ajax 7,01 milyon €

Ortalama yaş: Galatasaray 27,1, Ajax 24,6

Milli oyuncu sayısı: Galatasaray 15, Ajax 10

Genç milli oyuncu sayısı: Galatasaray 3, Ajax 16

Lejyoner sayısı: Galatasaray 12, Ajax 13

Kulüp üyeleri: Galatasaray 20.588, Ajax 0

