Galatasaray'da yıldız vedası: Ayrılık kararı aldı!

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'daki son döneminde inişli çıkışlı zamanlardan geçen Gabriel Sara, kariyeri için yeni bir adım attı.
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, menajerine ayrılık talimatı verdi! Halihazırda İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Gabriel Sara, Galatasaray sürecine yaz döneminde nokta koymayı ve yeni bir başlangıç yapmayı tasarladı.
Gabriel Sara’yı ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen 3 Premier Lig ekibi, Galatasaray ile ilk temasları gerçekleştirmiş ve sarı kırmızılı yönetimin vereceği cevabı beklemeye başlamıştı.
Galatasaray'ın 18 milyon Euro bedelle Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara'nın, yüksek bir bonservis bedeliyle kulübe veda etmesi bekleniyor.
Galatasaray’a transfer olduğundan bu yana 59 maça çıkan Gabriel Sara, 3 gol ile 12 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Galatasaray, yıldız orta saha ile 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.