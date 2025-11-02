Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da yıldız vedası: Ayrılık kararı aldı!

Galatasaray'da Gabriel Sara kritiği başladı. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara, ayrılık kararı aldı.

Galatasaray'da yıldız vedası: Ayrılık kararı aldı!
Burak Ayaydın
02.11.2025
02.11.2025
'da 'dan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'daki son döneminde inişli çıkışlı zamanlardan geçen Gabriel Sara, kariyeri için yeni bir adım attı.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA VE MENAJERLİK SÜRECİ

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, menajerine talimatı verdi! Halihazırda ve 'dan talipleri olan Gabriel Sara, Galatasaray sürecine yaz döneminde nokta koymayı ve yeni bir başlangıç yapmayı tasarladı.

Galatasaray'da yıldız vedası: Ayrılık kararı aldı!

GALATASARAY'A GABRIEL SARA TRANSFERİ İÇİN RESMİ TEMAS

Gabriel Sara’yı ara döneminde kadrosuna katmak isteyen 3 ekibi, Galatasaray ile ilk temasları gerçekleştirmiş ve sarı kırmızılı yönetimin vereceği cevabı beklemeye başlamıştı.

Galatasaray'da yıldız vedası: Ayrılık kararı aldı!

GALATASARAY'DA YÜKSEK BONSERVİSLİ YILDIZ AYRILIĞI

Galatasaray'ın 18 milyon Euro bedelle Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara'nın, yüksek bir bonservis bedeliyle kulübe veda etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da yıldız vedası: Ayrılık kararı aldı!

GABRIEL SARA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray’a transfer olduğundan bu yana 59 maça çıkan Gabriel Sara, 3 gol ile 12 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Galatasaray, yıldız orta saha ile 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA TRANSFER HEDEFİ VAR MI?
Sarı kırmızılılar, yıldız bir stoper arayışına başladı.
