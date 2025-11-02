Samsunspor Konya'da da kazandı: 7 maçlık seri!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'u 3-1 ile geçti. Misafir takımın golleri Anthony Musaba (5), Cherif Ndiaye (13) ve Riechedly Bazoer'den (57-KK) gelirken; ev sahibi ise tek sayısını Umut Nayir (59) ile buldu. Ayrıca bu sonuçla birlikte Karadeniz temsilcisi, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 82 Melih Bostan), Guilherme, Jinho Jo, Ndao (Dk. 73 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 62 Pedrinho), Bardhi, Muleka, Umut Nayir.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 75 Borevkovic), Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 63 Mendes), Holse, Celil Yüksel (Dk. 75 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 84 Soner Gönül), Ndiaye (Dk. 84 Moundilmadji).

Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye, Dk. 56 Bazoer (Kendi kalesine) (Samsunspor), Dk. 58 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 41 Tomasson, Dk. 90+1 Makoumbou (Samsunspor), Dk. 61 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor).

https://x.com/Samsunspor/status/1984980842813292772