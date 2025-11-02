Beşiktaş'ta ibra kararı: Serdal Adalı ve Hasan Arat kritiği!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'ta eski ve yeni yönetim için ibra kararları verildi. Siyah beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı ile yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi.
https://x.com/Besiktas/status/1984993309442322800
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat ve ekibi, idari ve mali açıdan ibra edilmedi. Ayrıca Hasan Arat, bir yıl süre ile kulüpten uzaklaştırıldı.
Süper Lig devinin, Dikilitaş Projesi başta olmak üzere yeni bir yapılanma süreci vardı.