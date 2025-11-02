Beşiktaş'ta ibra kararı: Serdal Adalı ve Hasan Arat kritiği!

Beşiktaş'ta eski ve yeni yönetim için ibra kararları verildi. Siyah beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı ile yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi.

HASAN ARAT YÖNETİMİNE VETO

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat ve ekibi, idari ve mali açıdan ibra edilmedi. Ayrıca Hasan Arat, bir yıl süre ile kulüpten uzaklaştırıldı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ YAPILANMA

Süper Lig devinin, Dikilitaş Projesi başta olmak üzere yeni bir yapılanma süreci vardı.