Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe, dev maçta karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen derbiye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 00:31

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında , Tüpraş Stadyumu'nda 'yi ağırlıyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Sergen Yalçın ile çıkış arayan Beşiktaş'a konuk oluyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djala, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Rafa Silva, Tammy Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1984727239611858959

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1984719676425785720

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ DERBİDE TAM KADRO

Rafa Silva'nın da dönüşüyle birlikte eksiği kalmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın tercihlerine göre her oyuncusundan faydalanabilecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI SÜRECİ

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de, ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın da derbide süre alması beklenmiyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON ŞANS

Şu an için lider Galatasaray'ın epey uzağında olan Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olması halinde lig yarışına da havlu atmış olacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT HAFTASI

Galatasaray-Trabzonspor maçının berabere bitmesini gözeten sarı lacivertliler, Beşiktaş'ı yenmek ve puan farkını eriterek moral kazanmak istiyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

CENGİZ ÜNDER İÇİN KRİTİK MAÇ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE HİÇ YENİLMEDİ

Beşiktaş'taki ilk döneminde Fenerbahçe'ye 3 kez rakip olan Sergen Yalçın, bu süreçte iki galibiyet ve bir beraberlik yaşamıştı.

Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ NE DURUMDA?
Beşiktaş'ın; Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'i, 6 milyon Euro civarlarında bir bonservisle kadroda tutması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!
Beşiktaş istiyordu: Arsenal yıldız oyuncunun biletini kesti!
ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#derbi
#Fenerbahçe
#Süperlig
#Sergenyalçın
#Cengizünder
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.