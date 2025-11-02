Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Sergen Yalçın ile çıkış arayan Beşiktaş'a konuk oluyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djala, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Rafa Silva, Tammy Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1984727239611858959

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1984719676425785720

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

BEŞİKTAŞ DERBİDE TAM KADRO

Rafa Silva'nın da dönüşüyle birlikte eksiği kalmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın tercihlerine göre her oyuncusundan faydalanabilecek.

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI SÜRECİ

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de, ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın da derbide süre alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON ŞANS

Şu an için lider Galatasaray'ın epey uzağında olan Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olması halinde lig yarışına da havlu atmış olacak.

FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT HAFTASI

Galatasaray-Trabzonspor maçının berabere bitmesini gözeten sarı lacivertliler, Beşiktaş'ı yenmek ve puan farkını eriterek moral kazanmak istiyor.

CENGİZ ÜNDER İÇİN KRİTİK MAÇ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyecek.

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE HİÇ YENİLMEDİ

Beşiktaş'taki ilk döneminde Fenerbahçe'ye 3 kez rakip olan Sergen Yalçın, bu süreçte iki galibiyet ve bir beraberlik yaşamıştı.