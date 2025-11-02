Beşiktaş-Fenerbahçe | SÜPER LİG DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Sergen Yalçın ile çıkış arayan Beşiktaş'a konuk oluyor.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djala, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Rafa Silva, Tammy Abraham.
https://x.com/Besiktas/status/1984727239611858959
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.
https://x.com/Fenerbahce/status/1984719676425785720
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.
Rafa Silva'nın da dönüşüyle birlikte eksiği kalmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın tercihlerine göre her oyuncusundan faydalanabilecek.
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de, ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın da derbide süre alması beklenmiyor.
Şu an için lider Galatasaray'ın epey uzağında olan Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olması halinde lig yarışına da havlu atmış olacak.
Galatasaray-Trabzonspor maçının berabere bitmesini gözeten sarı lacivertliler, Beşiktaş'ı yenmek ve puan farkını eriterek moral kazanmak istiyor.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyecek.
Beşiktaş'taki ilk döneminde Fenerbahçe'ye 3 kez rakip olan Sergen Yalçın, bu süreçte iki galibiyet ve bir beraberlik yaşamıştı.