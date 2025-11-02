Fenerbahçe'de 6 aylık transfer planı: Hedef Bayern Münih!

Fenerbahçe'de orta saha için farklı bir senaryo kurgulandı. Esasen ise Fenerbahçe'nin mali olarak da dengesini gözeten yöneticiler, Bayern Münihli Leon Goretzka'yı Ocak ayı listesine ekledi.

FENERBAHÇE'DE 6 AYLIK LEON GORETZKA TRANSFERİ

Fenerbahçe'de orta sahanın başat aktörlerinden olması beklenen Leon Goretzka için yeni bir plan yapıldı! An itibarıyla Bayern Münih ile sözleşmesinin son aylarına giren ve Almanya devinden yeni bir teklif alamayan Leon Goretzka için '6 aylık transfer' süreci başlatıldı.

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EUROLUK TRANSFER HAMLESİ

Leon Goretzka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen ve Bayern Münih ile 5 milyon Euro civarlarında anlaşabileceğini düşünen Fenerbahçe, bu hamleyle yıldız orta sahayı Haziran ayına kadar denemiş olacak ve göstereceği performanstan memnun kalınması halinde de bonservisi elinde olan Alman futbolcuyla uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE'NİN KRİTİK TRANSFER HAMLESİ LEON GORETZKA VE BAYERN MUNIH YILLARI

2018 yazından bu yana kırmızı beyazlılarda oynayan Leon Goretzka, Bayern Münih ile toplamda 277 maça çıkmış ve 46 gol ile 48 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.