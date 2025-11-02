Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de 6 aylık transfer planı: Hedef Bayern Münih!

Fenerbahçe'de 6 aylık bir transfer planı öne çıkarıldı. Fenerbahçe yönetimi, Bayern Münihli Leon Goretzka'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de 6 aylık transfer planı: Hedef Bayern Münih!
Burak Ayaydın
02.11.2025
02.11.2025
'de için farklı bir senaryo kurgulandı. Esasen ise Fenerbahçe'nin mali olarak da dengesini gözeten yöneticiler, Bayern Münihli Leon Goretzka'yı Ocak ayı listesine ekledi.

Fenerbahçe'de 6 aylık transfer planı: Hedef Bayern Münih!

FENERBAHÇE'DE 6 AYLIK LEON GORETZKA TRANSFERİ

Fenerbahçe'de orta sahanın başat aktörlerinden olması beklenen Leon Goretzka için yeni bir plan yapıldı! An itibarıyla ile sözleşmesinin son aylarına giren ve Almanya devinden yeni bir teklif alamayan Leon Goretzka için '6 aylık ' süreci başlatıldı.

Fenerbahçe'de 6 aylık transfer planı: Hedef Bayern Münih!

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EUROLUK TRANSFER HAMLESİ

Leon Goretzka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen ve Bayern Münih ile 5 milyon Euro civarlarında anlaşabileceğini düşünen Fenerbahçe, bu hamleyle yıldız orta sahayı Haziran ayına kadar denemiş olacak ve göstereceği performanstan memnun kalınması halinde de bonservisi elinde olan Alman futbolcuyla uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de 6 aylık transfer planı: Hedef Bayern Münih!

FENERBAHÇE'NİN KRİTİK TRANSFER HAMLESİ LEON GORETZKA VE BAYERN MUNIH YILLARI

2018 yazından bu yana kırmızı beyazlılarda oynayan Leon Goretzka, Bayern Münih ile toplamda 277 maça çıkmış ve 46 gol ile 48 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE NEDEN ORTA SAHA ARIYOR?
Süper Lig devi, ara transferde orta saha bölgesi için ayrılıklar yaşanma ihtimali gözetiyor.
