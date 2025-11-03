Konut kredileri dibi gördü! İşte 1 milyon liranın aylık geri ödemesi

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, politika faizini kademeli olarak 6.5 puan indirerek yüzde 46'den yüzde 39.5 seviyesine çekmesi, bankaların kredilerine de yansımaya başladı. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
Tüm bu çerçevede kasım ayı itibariyle bankaların; 1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları şöyle şekillendi...
GARANTİ BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 28.966 TL
Faiz Oranı %2,79
Toplam Ödeme 3.507.378
İŞ BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 28.966 TL
Faiz Oranı %2,79
Toplam Ödeme 3.492.488 TL
ALBARAKA
Aylık Taksit Tutarı 28.603 TL
Finansman Oranı %2,75
Toplam Ödeme 3.448.925 TL
AKBANK
Aylık Taksit Tutarı 28.061 TL
Faiz Oranı %2,69
Toplam Ödeme 3.386.904 TL
HALKBANK
Aylık Taksit Tutarı 28.151 TL
Faiz Oranı %2,70
Toplam Ödeme 3.394.668 TL
VAKIFBANK
Aylık Taksit Tutarı 30.798 TL
Faiz Oranı %2,99
Toplam Ödeme 3.710.719 TL
TEB
Aylık Taksit Tutarı 31.260 TL
Faiz Oranı %3,04
Toplam Ödeme 3.767.768 TL
ZİRAAT BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 32.654 TL
Faiz Oranı %3,19
Toplam Ödeme 3.935.051 TL
DENİZBANK
Aylık Taksit Tutarı 32.841 TL
Faiz Oranı %3,21
Toplam Ödeme 3.957.477 TL
ING
Aylık Taksit Tutarı 35.953 TL
Faiz Oranı %3,54
Toplam Ödeme 4.330.985 TL
QNB
Aylık Taksit Tutarı 37.766 TL
Faiz Oranı %3,73
Toplam Ödeme 4.548.595 TL