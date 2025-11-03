Konut kredileri dibi gördü! İşte 1 milyon liranın aylık geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, politika faizini kademeli olarak 6.5 puan indirerek yüzde 46'den yüzde 39.5 seviyesine çekmesi, bankaların kredilerine de yansımaya başladı. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Tüm bu çerçevede kasım ayı itibariyle bankaların; 1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları şöyle şekillendi...