Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konut kredileri dibi gördü! İşte 1 milyon liranın aylık geri ödemesi

Kasım 03, 2025 11:36
1
Konut kredileri dibi gördü! İşte 1 milyon liranın aylık geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, politika faizini kademeli olarak 6.5 puan indirerek yüzde 46'den yüzde 39.5 seviyesine çekmesi, bankaların kredilerine de yansımaya başladı. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Tüm bu çerçevede kasım ayı itibariyle bankaların; 1 milyon lira konut kredisi için 120 ay vadeyle geçerli faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları şöyle şekillendi...

2

GARANTİ BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 28.966 TL

Faiz Oranı %2,79

Toplam Ödeme 3.507.378

3

İŞ BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 28.966 TL

Faiz Oranı %2,79

Toplam Ödeme 3.492.488 TL

4

ALBARAKA 

Aylık Taksit Tutarı 28.603 TL

Finansman Oranı %2,75

Toplam Ödeme 3.448.925 TL

5

AKBANK 

Aylık Taksit Tutarı 28.061 TL

Faiz Oranı %2,69

Toplam Ödeme 3.386.904 TL

6

HALKBANK 

Aylık Taksit Tutarı 28.151 TL

Faiz Oranı %2,70

Toplam Ödeme 3.394.668 TL

7

VAKIFBANK

Aylık Taksit Tutarı 30.798 TL

Faiz Oranı %2,99

Toplam Ödeme 3.710.719 TL

8

TEB

Aylık Taksit Tutarı 31.260 TL

Faiz Oranı %3,04

Toplam Ödeme 3.767.768 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9

ZİRAAT BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 32.654 TL

Faiz Oranı %3,19

Toplam Ödeme 3.935.051 TL

10

DENİZBANK 

Aylık Taksit Tutarı 32.841 TL

Faiz Oranı %3,21

Toplam Ödeme 3.957.477 TL

11

ING 

Aylık Taksit Tutarı 35.953 TL

Faiz Oranı %3,54

Toplam Ödeme 4.330.985 TL

12

QNB 

Aylık Taksit Tutarı 37.766 TL

Faiz Oranı %3,73

Toplam Ödeme 4.548.595 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.