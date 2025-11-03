Memur ve emekli için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bugün TÜİK'teydi… Kurum bugün ekim ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu oranlar ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 arttı. Böylece ekimde enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu oranların açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zam oranıverileri de şekillenendi. İşte açıklanan rakamlar ve tüm detaylar...

RAKAMLAR BELLİ OLDU, EKSİK VERİLER VAR

TÜİK verileri sonrası maaş artış hesaplamaları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10,25, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 enflasyon farkı yansıtılacak. Kasım ve aralık rakamlarının eklenmesiyle oranın artması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR 0CAK 2026'DA

Memur maaşlarına toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı uygulanıyor. Ekim itibarıyla oluşan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı aralık ayı enflasyonu ile birlikte hem SSK–BAĞKUR hem de memur kesiminin zam oranları netleşecek.

Ödemeler, 2026 Ocak maaşlarına yansıyacak.