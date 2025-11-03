Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 Berrak Arıcan Baş

ABD Soğuk Savaş'tan kalma üsleri faaliyete geçiriyor: Karayipler'de saldırı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Karayipler'de Soğuk Savaş'tan kalma üsleri yeniden faaliyete geçiriyor. Bölgeye askeri yığınak gerçekleştiren ABD, radar sistemleri, savaş uçakları ve nükleer denizaltılar konuşlandırdı.

Reuters
03.11.2025
03.11.2025
Karayipler'de yapıldığı gerekçesiyle tekneleri bir bir hedef alan ABD yönetimi, bir yandan da 'ya gözdağı vermek istercesine askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Son zamanlardaki Karayipler'deki sessiz hareketliliği İngiliz haber ajansı Reuters ortaya koydu.

ABD Soğuk Savaş'tan kalma üsleri faaliyete geçiriyor: Karayipler'de saldırı hazırlığı

Habere göre, ordusu, Soğuk Savaş döneminde Porto Riko'ya yapılan Roosevelt Roads'ı 20 yıl sonra yeniden faaliyete geçirdi. Eylül ayının ortalarında çekilen uydu görüntülerine göre, pist bağlantı yolları yenileniyor, askeri araç trafiği için hazırlık yapılıyor. Savaş ve kargo uçaklarının uygun iniş ve kalkışları için pistler yeniden düzenleniyor. Ayrıca taşınabilir hava trafik kuleleri, güvenlik altyapısı kuruluyor. Ayrıca üste cephane deposu inşaatının da yapıldığı tespit edildi.

ABD Soğuk Savaş'tan kalma üsleri faaliyete geçiriyor: Karayipler'de saldırı hazırlığı

VENEZUELA'YA OPERASYON İÇİN HAZIRLIK

Bir dönem dünyanın en büyük Amerikan deniz üslerinden biriyken 2004 yılında kapatılan stratejik noktada şimdilerde yeniden çalışmalar başladı. Reuters'ın görüştüğü ABD'li yetkililer ve uzmanlar, bu hareketliliğin Venezuela içine düzenlenmesi olası operasyonlara hazırlık niteliğinde olabileceğini söylüyor.

St. Croix Adası'nda bulunan Henry E. Rohlsen Havalimanı'nda radar sistemleri kuruluyor, apronlar genişletiliyor. Bu sayede daha fazla savaş uçağının park ve yakıt ikmali yapabileceği belirtiliyor.

ABD Soğuk Savaş'tan kalma üsleri faaliyete geçiriyor: Karayipler'de saldırı hazırlığı

Porto Riko'daki Rafael Hernandez Havalimanı'na ise taşınabilir hava trafik kontrol kulesi ve iletişim ekipmanları getirildi. Uydu görüntülerinde cephanelik yapımı da dikkat çekiyor.

HAVA TRAFİĞİ DE DİKKAT ÇEKİCİ

Ayrıca 'de hava trafiği de oldukça dikkat çekti. 15 Ekim'de Louisiana’daki Barksdale Üssü'nden havalanan üç B-52 bombardıman uçağı, Venezuela kıyı şeridi boyunca uçuş yaparak ülke hava sahasına tehlikeli derecede yaklaştı. Bu dev uçaklar, nükleer kapasiteye sahip uzun menzilli bombardıman araçları olarak biliniyor.

ABD Soğuk Savaş'tan kalma üsleri faaliyete geçiriyor: Karayipler'de saldırı hazırlığı

Ayrıca, Teksas ve Kuzey Dakota üslerinden kalkan Lancer (B-1B) süpersonik bombardıman uçakları da bölgeye gönderildi.

Reuters'ın tespitlerine göre Pentagon, bölgeye 10 adet F-35 savaş uçağı, P-8A Poseidon keşif uçakları ve C-17 kargo uçaklarıyla mühimmat ve insansız hava sistemleri de gönderdi.

