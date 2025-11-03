Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump Venezuela ve nükleer konusunda kararlı! Gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik suçlamalarını sürdürürken, Başkan Nicolas Maduro'nun günlerinin de sayılı olduğunu söyledi. Pentagon'a verdiği nükleer talimat hakkında da konuşan Trump, bu konuda kararlı olduğunu ifade etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
09:10
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
09:10

ABD Başkanı , CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık Trump, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar." dedi.

Trump Venezuela ve nükleer konusunda kararlı! Gerginlik tırmanıyor

''MADURO'NUN GÜNLERİ SAYILI''

Trump, "Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa 'nun gitmesi mi" olduğu sorusunu geçiştirirken, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki soruya ise "Evet, öyle diyebilirim." cevabını verdi.

Venezuela topraklarına yönelik ABD’nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de Trump, "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem." diye konuştu.

Trump Venezuela ve nükleer konusunda kararlı! Gerginlik tırmanıyor

''İSTENİLDİĞİNDE HAMAS'I DERHAL ORTADAN KALDIRABİLİRİM''

Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda ise Gazze'deki ateşkesin "kırılgan" olmadığını söyleyerek, 'ın istenildiği zaman "derhal ortadan kaldırılabileceğini" öne sürdü. Donald Trump, "Eğer onları silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım, yoksa elenirler, bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Başbakanı Binyamin 'yu Gazze'deki ateşkeste olduğu gibi "Filistin Devleti'ni tanıma konusunda da zorlayıp zorlamayacağı" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Evet, onu bazı konularda biraz zorlamam gerekiyordu, bunu yaptım. Onunla çok iyi çalıştım ama yaptığı belli şeylerden de hoşlanmadım ve bu konuda neler yaptığımı gördün." şeklinde konuştu.

Trump Venezuela ve nükleer konusunda kararlı! Gerginlik tırmanıyor

Trump, Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki suçlamalarla ilgili olarak ona "iyi davranılmadığını" iddia ederek, "Sanırım ona biraz olsun yardımcı olmak için bu sürece dahil olacağız, çünkü bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

''İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ ARTIK YOK''

Netanyahu ile birlikte 'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını da belirten Trump, artık Tahran yönetiminin "herhangi bir nükleer kapasitesinin" bulunmadığını savundu.

NÜKLEER SİLAH TESTİNDE ISRARCI

Nükleer silah denemesi yapan tek ülkenin Kuzey Kore olmadığı değerlendirmesi yapan Trump, Rusya ve Çin dahil bazı ülkelerin de denemeler yaptığını öne sürdü.

Trump, bu ülkelerin silahlarını nerede denediklerinin "her zaman bilinmediğini" belirterek, "Diğer ülkeler deniyor. Biz denemeyen tek ülkeyiz ve ben denemeyen tek ülke olmak istemiyorum." dedi.

Trump Venezuela ve nükleer konusunda kararlı! Gerginlik tırmanıyor

ABD'nin "diğer ülkelerden çok daha fazla" nükleer silaha sahip olduğunu ifade eden Trump, nükleer silah kullanmak istemediğini ancak nasıl çalıştıklarını görmek için test edilmeleri gerektiğini savundu.

ÇİN'E 'TAYVAN' GÖNDERMESİ

Çin'in Tayvan'a yönelik askeri girişimde bulunması halinde ABD'nin adayı savunup savunmayacağı sorusu üzerine Trump, böyle bir durumun yaşanmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çinli yetkililerin kendisi görevdeyken Tayvan'a karşı askeri adım atmanın "sonuçlarını bildiğini" söyleyerek, "Eğer olursa ne olacağını göreceksiniz, O (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) cevabın ne olduğunu gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Trump Venezuela ve nükleer konusunda kararlı! Gerginlik tırmanıyor

Öte yandan, ABD'de 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerine de değinen Trump, "Bunu hiç düşünmüyorum. Size şunu söyleyeyim, birçok kişi benim aday olmamı istiyor." diye konuştu.

ETİKETLER
#maduro
#donald trump
#İsrail
#hamas
#iran
#venezuela
#netanyahu
#Dünya
