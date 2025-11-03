Trump'tan Nijerya'ya askeri tehdit: "Hristiyan katliamına izin vermeyeceğiz, birçok planım var"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan Washington’a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nijerya’ya karşı askeri bir saldırı yapabileceği yönündeki önceki açıklamaları hakkında, “karaya asker çıkarma mı yoksa hava saldırısı mı düşündüğü” sorusuna karşılık Trump, “Yani, birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum” cevabını verdi.

Trump, Nijerya’da “rekor sayıda Hristiyan öldürüldüğünü” savunarak, bu durumun devam etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda da Nijerya'yı “özel endişe duyulan ülke” ilan etmiş, sonrasında yaptığı başka bir paylaşımda ise ülkeye ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

"VENEZUELA İÇİN GİZLİ PLANLARIM VAR"

Trump, Venezuela yönetimine uyuşturucu çetelerine karşı harekete geçmesi için bir süre verip vermediği sorusuna ise, “Ben işimi yapıyorum, Venezuela veya herhangi bir şeye tarih vermiyorum” yanıtını verdi.

Venezuela’ya yönelik yakın gelecekte saldırı planı olup olmadığına yönelik bir soruya karşılık ise Trump, bu konudaki planlarının gizli olduğunu belirterek, “Bu nasıl bir soru? Evet, planlarımız var. Çok gizli planlarımız var ama bunu size açıkça kim söyleyebilir ki? Bakalım Venezuela’da neler olacak” diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI YORUMU

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Trump, “Bazen savaşın kendi kendine bitmesini beklemek gerekir” ifadelerini kullandı. Savaşın her iki taraf için “çok zor” olduğunu söyleyen Trump, Rusya’nın Ukrayna’da “belki bir milyon” civarında asker kaybettiğini öne sürdü.

Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık ise “Hayır, pek sayılmaz, belki değişebilirim ama şu anda değil” dedi. CNN’in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bu füzelerin tedariki için Beyaz Saray’a yeşil ışık yaktığı, ancak nihai onayın Başkan Trump’a bırakıldığı ileri sürülmüştü. Trump, Ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bu konuyu görüşmüştü.