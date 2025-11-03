Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da Gazze zirvesi toplanıyor: Ateşkeste son durum ele alınacak

Gazze konulu zirve bugün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğinde toplanacak. 6 ülkeden dışişleri bakanları toplantıya katılacak.

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın liderliğinde Gazze konulu toplantı yapılacak. Ateşkeste gelinen son durum ve atılacak adımlar masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın ev sahipliği yapacağı toplantı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek.

İstanbul'da Gazze zirvesi toplanıyor: Ateşkeste son durum ele alınacak

İSRAİL'İN ATEŞKESİ BİTİRMEYE ÇALIŞMASI KONUŞULACAK

Bakan Fidan'ın toplantıda, ’in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkati çekmesi ve İsrail’in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi bekleniyor.

Ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, Gazze’ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi öngörülüyor.

İstanbul'da Gazze zirvesi toplanıyor: Ateşkeste son durum ele alınacak

İNSANİ YARDIMLAR ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail’e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi; Gazze’nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini aktarması bekleniyor.

İstanbul'da Gazze zirvesi toplanıyor: Ateşkeste son durum ele alınacak

halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinecek Fidan'ın BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Toplantıya katılacak ülkeler, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile lider düzeyinde bir araya gelmişti.

ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#insani yardım
#gaza
#Dışişleri Bakanı Fidan
#Uluslararası Toplum
#Dünya
