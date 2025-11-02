Gazze'de barış gücü şekilleniyor: Muhtemel ülkeler arasında Türkiye de var

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürürken bir yandan da kurulacak barış gücüne dair değerlendirmeler sürüyor. ABD basınından Wall Street Journal (WSJ), Gazze'de barış gücü konusunda son durumu ele aldı.

Haber, Hamas'ın henüz Gazze yönetiminden çekilmediği bu yüzden bölgeye girecek barış gücünün Hamas ile çatışma ihtimalinden çekinildiği belirtildi. Hamas'ın kısa süre önce Mısır istihbaratıyla yaptığı görüşmede, örgütün yalnızca Gazze sınırlarında görev yapıp kendileriyle çatışmayacak bir barış gücüne izin verme niyetinde olduğunu vurguladığı da bildirildi. İsrail ve ABD ise Gazze'de savaş sonrasında Hamas'ın herhangi bir rol üstlenemeyeceğini belirtiyor.

MISIR BARIŞ GÜCÜNE LİDERLİK EDECEK

Mısır'ın barış gücüne liderlik etmesinin beklendiği belirtilen haberde, ABD tarafından incelenip Mısır ve Ürdün'de eğitilecek Filistinlilerin, yabancı askerlerle koordinasyon içinde Gazze'de görev yapması planlanıyor.

Barış gücünün 5 bin kişilik bir uluslararası güç olması, eğitilecek 2-3 bin Filistinli grupla ortak çalışma yürütmesi beklendiği öne sürüldü. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun (International Crisis Group) BM'den sorumlu yöneticisi Richard Gowan şu yorumu yaptı:

''Hiçbir hükümet, özellikle de Arap ve Müslüman dünyasından olanlar, askerlerini oraya gönderince kendilerine 'İsrail'in vekil gücü gibi davranıyorsunuz' denmesini istemez. Herkes zor kullanabilecek bir görev gücü oluşturulması gerekliliğini görmezden geliyor. Bu görev hem operasyonlar hem de imaj açısından gerçekten zorlayıcı olacak.''

MUHTEMEL ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

WSJ'nin kaynakları, Mısır'la birlikte barış gücüne katılması muhtemel ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Endonezya ve Pakistan'ı da sayıyor.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta yaptığı açıklamada güvenlik gücüne katılacak ülkelere kendilerinin karar vereceklerini söylemişti. Netanyahu, bunun ABD tarafından kabul edildiğini de savunmuştu.

Diğer yandan Haaretz'de yayımlanan bir analizde "Trump, Gazze'de Türk askerini isterse süreç değişebilir" denmişti.

Zvi Bar'el'in kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump arasındaki yakınlaşmanın ve Türkiye'nin ateşkes ve rehine takası anlaşmasını imzalaması için Hamas'ı ikna etmesinin, Ankara'nın elini güçlendirdiği belirtilmişti.