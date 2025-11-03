Malatya'da şantiyede genç işçi karın bölgesinden vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 23.45 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede gerçekleşti. İddialara göre, şantiyede tesisat ustası olarak görev yapan 24 yaşındaki N.K., arkadaşları tarafından karın bölgesinden silahla vurulmuş olarak bulundu.

YARALI İŞÇİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS OLAY YERİNDE SİLAH BULAMADI

Yaralı N.K.'nın polise verdiği ilk ifadede, “olayı kendisinin gerçekleştirdiğini” söylediği ileri sürüldü. Ancak polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemede herhangi bir silah ya da boş kovan bulunamadı. Polis, olayın kesin nedenini ve failini belirlemek için kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor.