Donald Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız!

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Venezuela hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı Venezuela'yı vuracaklarının sinyalini vermişti. Trump, yakında Venezuela'ya kara operasyonu yapacaklarını duyurdu.

"UÇAK GÖNDERİLDİ" İDDİASINA YALANLAMA

Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsüne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihazırda Karayipler'de bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, ABD'nin Karayipler'e yönelik artan askeri yığınağına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Trump, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış." şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini vurguladı.

"İSRAİL ADIM ATMAYACAK"

ABD Başkanı, İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili herhangi bir adım atmayacağını ifade etti.