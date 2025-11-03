Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan genç, bina boşluğuna sığınarak canını zor kurtardı

Kategoriler
İstanbul
Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde ile Bahar 1. Caddesi'nin kesişim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki S.K., kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına hedef oldu. Saldırı sırasında genç adam bacağından yaralandı.
Saldırgan şahıs hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar derhal “112 Acil Çağrı Merkezi”'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, bir evin bina boşluğuna sığınmış halde bulundu.
Sağlık ekipleri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.