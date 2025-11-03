Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Bursa'da konutzedeler feryat etti: 3 bin 500 aile siyah balonlarla eylem yaptı

Konkordato ilan eden Atış Yapı'dan ev hayaliyle konut alan yaklaşık 3 bin 500 aile, şirketin Nilüfer'deki şantiyesi önünde toplanarak gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 01:36

Bursa'da geçtiğimiz aylarda mali krize girerek konkordato ilan eden Atış Yapı firması nedeniyle mağdur olan ailelerin tepkisi büyüyor. Yarım kalan konut projeleri yüzünden ev sahibi olma hayalleri yıkılan 3 bin 500 aile, adalet arayışlarını Nilüfer ilçesindeki şantiye önünde gerçekleştirdikleri eylemle sürdürdü. Eylemin sonunda aileler, umutlarının tükenişini simgelemek için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Bursa'da konutzedeler feryat etti: 3 bin 500 aile siyah balonlarla eylem yaptı

MAĞDUR AİLELERDEN SERT TEPKİ: "BİZ TİCARET YAPMADIK, EV ALMAK İSTEDİK"

Mağdur aileler adına basın açıklamasını yapan Cihan Ardıç, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı: “Bizler; tamamen yasal yollarla, meşru bir firmadan ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan, yıllarca yemeden içmeden, çocuklarımızdan kısarak biriktirdiğimiz helal kazançlarımızla yuva kurmak isteyen vatandaşlarız. Tıpkı binlerce insan gibi, topraktan ev alma hayaliyle Atış Yapı firmasına güvendik.”

Bursa'da konutzedeler feryat etti: 3 bin 500 aile siyah balonlarla eylem yaptı

Ardıç, firmaya olan güvenlerini, “Billboardlarda, şehirdeki afişlerde, reklam mecralarında, siyasilerle verdikleri fotoğraflarda güven telkin eden bu firmaya inandık. Peki bu güven suç mu? Böyle bir suç olabilir mi?” ifadeleriyle sorguladı.

"150 BİN MAĞDUR BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK İÇİNDE"

Yaşadıkları çaresizliği dile getiren Ardıç, “Bugün yaklaşık 3 bin 500 aile ve 150 bin mağdur büyük bir belirsizlik ve çaresizlik içinde. Biz ticaret yapmadık, ev almak istedik. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi biz yatırımcı, tüccar ya da zengin bir kesim değiliz. Tek gayemiz başımızı sokacak bir ev sahibi olmaktı. 'Ticarette kâr da olur zarar da' sözü bizim için geçerli değildir. Biz yatırım değil, yuva satın almak istedik” dedi.

Bursa'da konutzedeler feryat etti: 3 bin 500 aile siyah balonlarla eylem yaptı

Konkordato sürecine de değinen Ardıç, “16 Haziran 2025'te konkordato ilan eden Atış Yapı o günden bu yana bizleri oyaladı, yanılttı, susturdu. Biz inandık, güvendik fakat kandırıldık. Şirket yöneticileri dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı, firmaya kayyım atandı. Aradan geçen beş ayda bir çivi bile çakılmadı, şantiyeler suskun, umutlarımız tükeniyor” diyerek mağduriyetlerinin altını çizdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan 'vatandaşı mağdur etmeyin' talimatı! ‘Meclis iradesinde düzenleme yapın’
AYM'den emsal karar! Mağdur olan işçiye tazminat
12 Eylül mağduru gördüğü akılalmaz işkenceleri anlattı! Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili anısı dikkat çekti
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.