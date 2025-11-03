Bursa'da konutzedeler feryat etti: 3 bin 500 aile siyah balonlarla eylem yaptı

Bursa'da geçtiğimiz aylarda mali krize girerek konkordato ilan eden Atış Yapı firması nedeniyle mağdur olan ailelerin tepkisi büyüyor. Yarım kalan konut projeleri yüzünden ev sahibi olma hayalleri yıkılan 3 bin 500 aile, adalet arayışlarını Nilüfer ilçesindeki şantiye önünde gerçekleştirdikleri eylemle sürdürdü. Eylemin sonunda aileler, umutlarının tükenişini simgelemek için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

MAĞDUR AİLELERDEN SERT TEPKİ: "BİZ TİCARET YAPMADIK, EV ALMAK İSTEDİK"

Mağdur aileler adına basın açıklamasını yapan Cihan Ardıç, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı: “Bizler; tamamen yasal yollarla, meşru bir firmadan ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan, yıllarca yemeden içmeden, çocuklarımızdan kısarak biriktirdiğimiz helal kazançlarımızla yuva kurmak isteyen vatandaşlarız. Tıpkı binlerce insan gibi, topraktan ev alma hayaliyle Atış Yapı firmasına güvendik.”

Ardıç, firmaya olan güvenlerini, “Billboardlarda, şehirdeki afişlerde, reklam mecralarında, siyasilerle verdikleri fotoğraflarda güven telkin eden bu firmaya inandık. Peki bu güven suç mu? Böyle bir suç olabilir mi?” ifadeleriyle sorguladı.

"150 BİN MAĞDUR BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK İÇİNDE"

Yaşadıkları çaresizliği dile getiren Ardıç, “Bugün yaklaşık 3 bin 500 aile ve 150 bin mağdur büyük bir belirsizlik ve çaresizlik içinde. Biz ticaret yapmadık, ev almak istedik. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi biz yatırımcı, tüccar ya da zengin bir kesim değiliz. Tek gayemiz başımızı sokacak bir ev sahibi olmaktı. 'Ticarette kâr da olur zarar da' sözü bizim için geçerli değildir. Biz yatırım değil, yuva satın almak istedik” dedi.

Konkordato sürecine de değinen Ardıç, “16 Haziran 2025'te konkordato ilan eden Atış Yapı o günden bu yana bizleri oyaladı, yanılttı, susturdu. Biz inandık, güvendik fakat kandırıldık. Şirket yöneticileri dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı, firmaya kayyım atandı. Aradan geçen beş ayda bir çivi bile çakılmadı, şantiyeler suskun, umutlarımız tükeniyor” diyerek mağduriyetlerinin altını çizdi.