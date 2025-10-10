Erdoğan'dan 'vatandaşı mağdur etmeyin' talimatı! ‘Meclis iradesinde düzenleme yapın’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, partisinin MYK toplantısında belediyelerin emlak vergisinde yaptığı fahiş fiyat artışlara ilişkin “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin" dediği öğrenildi.

"DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTACAĞIZ”

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, Erdoğan, Meclis açılışında siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantı konuşulmaya devam ederken, “Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız” dedi.

"VATANDAŞI MAĞDUR EDECEK HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİN"

Erdoğan ayrıca, belediyelerin emlak vergisinde fahiş fiyat artışına gitmesi ile ilgili olarak da, “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun. Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın” ifadesini kullandı.