Erdoğan'dan 'vatandaşı mağdur etmeyin' talimatı! ‘Meclis iradesinde düzenleme yapın’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin emlak vergisinde yaptığı fahiş fiyat artışları ilgili partisinin MYK toplantısında ‘Meclis iradesinde düzenleme yapın’ talimatı verdi. Erdoğan’ın toplantıda “Vatandaşı mağdur edecek şeyin önüne geçin" dediği öğrenildi.

Erdoğan'dan 'vatandaşı mağdur etmeyin' talimatı! ‘Meclis iradesinde düzenleme yapın’
Cumhurbaşkanı , önceki gün yapılan MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, partisinin MYK toplantısında belediyelerin emlak vergisinde yaptığı fahiş fiyat artışlara ilişkin “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin" dediği öğrenildi.

Erdoğan'dan 'vatandaşı mağdur etmeyin' talimatı! ‘Meclis iradesinde düzenleme yapın’

"DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTACAĞIZ”

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, Erdoğan, Meclis açılışında siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantı konuşulmaya devam ederken, “Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız” dedi.

Erdoğan'dan 'vatandaşı mağdur etmeyin' talimatı! ‘Meclis iradesinde düzenleme yapın’

"VATANDAŞI MAĞDUR EDECEK HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİN"

Erdoğan ayrıca, belediyelerin emlak vergisinde fahiş fiyat artışına gitmesi ile ilgili olarak da, “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun. Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın” ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#ak parti
#emlak vergisi
#Diyálogo
#Vatandaş Hakları
#Siyasi Gerilim
#Politika
