Trump'tan Beyaz Saray'a altın dokunuş! Banyoyu baştan sona yeniletti

ABD Başkanı Donald Trump, 90 bin metrekarelik lüks balo salonunun inşaatıyla eleştirilerin odağı olmasının ardından bu defa da Beyaz Saray'da yer alan bir banyonun baştan sona inşaatıyla tartışmalara neden oldu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, Beyaz Saray'da yer alan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

ABD Başkanı, banyonun Abraham Lincoln’ün yaşadığı döneme de uygun olacak şekilde siyah-beyaz mermerle restore edildiğini belirtti.

ÖNCESİ BÖYLE GÖRÜNÜYORDU

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı fotoğrafa yorum olarak, "Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yeniledim. 1940'larda, Lincoln Dönemi için hiç de uygun olmayan art deco yeşil fayans stiliyle yenilenmişti. Siyah beyaz cilalı heykel mermeriyle yaptım. Bu, Abraham Lincoln dönemine çok uygundu ve hatta orijinal olarak orada bulunan mermer de olabilirdi..." ifadelerine yer verdi.

TRUMP'IN PAYLAŞIM YAPTIĞI DÖNEM DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın banyo paylaşımını 1 aydır hükümetin kapalı olması nedeniyle yüzbinlerce federal çalışanın işe gitmediği, milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımlardan mahrum kaldığı bir dönemde yapması da dikkat çekti.

Kısa süre önce de Trump'ın talimatıyla Beyaz Saray'da 90 bin metrekarelik yeni balo salonunun inşaatına başlanmıştı.

ABD Başkanı'na göre Beyaz Saray'ın bu tür bir salona ihtiyacı var. Demokratlarsa "gereksiz" bir harcama olduğu görüşünde.