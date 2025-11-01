Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Murat Makas

31 ildeki FETÖ operasyonundan yeni detay: 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, 56 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Türk güvenlik güçleri terör örgütü operasyonlarını birçok ilde sürdürüyor. 31 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

50 TUTUKLAMA KARARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"31 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 56 şüpheliyi yakaladık. 50'si tutuklandı. 3'ü hakkında hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1984517817748553842

