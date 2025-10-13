Bakan Ali Yerlikaya: Asıl görevimiz suçu doğmadan önlemek

Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Polis Akademisi Başkanlığı 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk dersi vererek, konuşma yaptı.

"BUGÜN SUÇ KLASİK BİÇİMLERLE SINIRLI DEĞİLDİR"

Polis Akademisi Başkanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılının, Polis Teşkilatına, millete ve devlete hayırlar getirmesini dileyen Yerlikaya, polislik mesleğinin önemine işaret etti.

Yerlikaya, Polis Akademisinin, yetkinliklerle donatılmış, çok özel vasıflara sahip bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, bu okulun, Türkiye'de güvenlik bilimlerinin kalbi, polisliğin aklı ve vicdanı olduğunu söyledi.

Akademinin bugün ulaştığı kapasitenin, hem Türkiye'nin güvenlik vizyonunu hem de kurumun uluslararası cazibesini gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, "İç Güvenlik Fakültemizde 19 ülkeden 224 uluslararası öğrenci ile 565 Türk öğrenci birlikte eğitim görüyorlar. Polis Amirleri Eğitimi Merkezimizde bu yıl 13 ülkeden 90 uluslararası öğrenci ve 1039 Türk öğrenci olmak üzere 1129 öğrenciye eğitim veriliyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Polis Akademisinin misyonunun yalnızca personel yetiştirmek olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çatı, medeniyet değerlerimize bağlı, bilimin ışığında, hukukun çizgisinde, insan haklarına saygılı, teknolojiye hakim, analiz gücü yüksek bir güvenlik ekosistemi inşa ediyor. Bu ekosistemin her halkası nitelikli eğitim, sürekli gelişim ve kurumsal kalite kültürüyle birlikte yürüyor. Bugün suç, klasik biçimlerle sınırlı değildir. Dijital dolandırıcılıklar, siber saldırılar, veri hırsızlıkları, yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, deepfake manipülasyonları, kripto suçlar, çevrim içi çocuk istismarı, dijital şantaj ve uyuşturucunun sanal ağlar üzerinden yayılımı gibi yeni suç tipleri artık sahadaki maalesef yeni gerçeklerdir."

"ASIL GÖREVİMİZ SUÇ DOĞMADAN ÖNLEMEK"

Bu nedenle, önleyici polisliğin artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Görevimiz, bir suç işlendikten sonra çözmektir. Ama asıl görevimiz o suçu doğmadan önlemektir. Bunun yolu, bilgi temelli analiz, bilimsel araştırmalar, veri istihbaratı, psikolojik farkındalık, mahalle temelli sosyal etkileşim ve teknolojik kabiliyetin birlikte yürütülmesidir. Polis Akademisi işte bu anlayışın laboratuvarıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın her satırında, her paragrafında, her cümlesinde polisin emeği, gayreti ve alın terinin olacağını vurguladı.

Türkiye'nin huzuru için kendilerine büyük görev ve sorumluluk düştüğünü dile getiren Yerlikaya, "Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Ancak daha mühimi, suçu doğmadan önlemek için akıl teri döken, veriye dayalı, analiz gücü yüksek, mahalleyi bilen, toplumu tanıyan bir anlayışla çalışacağız. Biz biliyoruz ki Türkiye'nin huzuru için çalışmak yalnızca bugünün değil, yarının suçlarına karşı da hazırlıklı olmaktır." dedi.

"ÜÇ TEMEL İLKEYE DİKKAT EDİN"

Bakan Yerlikaya, öğrencilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Sizlerden üç temel ilkeye dikkat etmenizi istiyorum, hukuk, liyakat, vicdan. Hukuk, yetkinizi kanundan alacak, gücünüzü hukuka uygun kullanacaksınız. Unutmayın, gücü meşru kılan tek şey hukuktur. Liyakat, üniforma saygı doğurur ama saygınlık liyakatle taçlanır. Bilginizi sürekli güncelleyecek, dil, teknoloji ve iletişim becerilerinizi her yıl daha da yukarıya taşıyacaksınız. Vicdan, kanunun ruhu adalettir, adaletin ruhu vicdandır. İşinizde insan onurunu merkeze alacaksınız. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis, vicdanı olmayanların karşısındadır.' Kimliğiniz önemlidir. Kim olduğunuzu unutmayın. Siz, devletin vakarını temsil ediyorsunuz. İletişiminize dikkat edin. Bazen kuracağınız bir cümle bir çatışmayı önler. Sükunetinizi daima koruyun. Panik, alacağınız kararın düşmanıdır."