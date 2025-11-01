Uzmanlar ikinci elde sahibinden 1.3 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi otomobilleri belirledi! Toyota yine listeye damga vurdu

Otomobil fiyatlarındaki keskin artışlara rağmen, 1.3 milyon TL'lik bir bütçe, ikinci el pazarının en cazip segmentinde güçlü ve genç seçeneklere ulaşma imkanı sunar. Bu fiyat aralığı, genellikle 2020-2023 model yılları arasındaki popüler C segmenti araçların otomatik şanzımanlı, düşük kilometreli ve üst donanımlı versiyonlarını kapsar. Alıcıların beklentisi yüksektir: hem güvenilirlik hem de modern teknoloji ve konfor. Bu nedenle, bir otomobilin sadece düşük kilometreli olması yetmez; aynı zamanda piyasada yüksek talep görmesi ve uzun vadede sorunsuzluk garantisi vermesi de gerekir.