Uzmanlar ikinci elde sahibinden 1.3 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi otomobilleri belirledi! Toyota yine listeye damga vurdu

Türkiye ikinci el piyasasında 1.3 milyon TL'lik bütçe, artık sadece C segmenti değil, donanımlı kompakt SUV'ların ve genç, az kilometreli hibrit modellerin kapısını aralayan "altın bilet"tir. Uzmanlar, bu fiyat aralığında sizi servise bağlamayacak, yüksek donanım ve düşük kilometre dengesini sunan 10 otomobili belirledi.
Otomobil fiyatlarındaki keskin artışlara rağmen, 1.3 milyon TL'lik bir bütçe, ikinci el pazarının en cazip segmentinde güçlü ve genç seçeneklere ulaşma imkanı sunar. Bu fiyat aralığı, genellikle 2020-2023 model yılları arasındaki popüler C segmenti araçların otomatik şanzımanlı, düşük kilometreli ve üst donanımlı versiyonlarını kapsar. Alıcıların beklentisi yüksektir: hem güvenilirlik hem de modern teknoloji ve konfor. Bu nedenle, bir otomobilin sadece düşük kilometreli olması yetmez; aynı zamanda piyasada yüksek talep görmesi ve uzun vadede sorunsuzluk garantisi vermesi de gerekir.
1.3 milyon TL'lik bütçe, Türkiye ikinci el piyasasında alıcıyı en çok aranan iki özellikle buluşturur: Genç Model Yılı ve Yüksek Likidite. Bu parayla, hasarlı lüks modellerden uzak durup, güncel güvenlik donanımlarına, güçlü turbo dizel/benzinli motorlara ve yüksek piyasa likiditesine sahip SUV'lara odaklanmak en mantıklı yaklaşımdır. Bu bütçede yapılacak akıllı bir seçim, size sıfır araç hissini yaşatırken, düşük değer kaybı riskini de garanti eder.
Uzmanların güvenilirlik, teknoloji ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği modeller şunlardır:
Toyota Corolla (2020 - 2022 Model Yılları): Sorunsuzluk ve yüksek dayanıklılık arayanlar için Toyota Corolla, her zaman güvenilir bir limandır. Bu bütçeyle, 2020-2022 model yılları arasındaki otomatik şanzımanlı 1.6 VVT-i versiyonlarına veya nispeten daha yüksek kilometreli 1.8 Hybrid modellerine ulaşmak mümkündür. Düşük arıza oranı ve yüksek ikinci el değeri, onu uzun vadeli bir yatırım haline getirir.
Honda Civic (2019 - 2021 FC5 Kasa): Performans ve donanımı bir arada isteyenler için Honda Civic, FC5 kasasıyla bu bütçenin en dinamik seçeneklerinden biridir. Bu bütçeyle, 2019-2021 model yılları arasındaki otomatik şanzımanlı versiyonlarına ulaşmak mümkündür. Yüksek piyasa likiditesi ve sağlamlığı, onu finansal açıdan cazip kılar.
Volkswagen Golf (2019 - 2022 Model Yılları - 8. Nesil Giriş Modelleri): Alman kalitesini, sürüş dinamiklerini ve güncel teknolojiyi bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Golf, en iyi hatchback'tir. Bu fiyata, 1.0 TSI motorlu, DSG şanzımanlı (dikkatli kontrol gerektirir) 8. nesil giriş versiyonları veya 7.5 jenerasyonunun üst donanımlı versiyonları hedeflenmelidir. Golf, piyasada likiditesi en yüksek araçlardandır.
Renault Megane Sedan (2020 - 2023 Model Yılları): C segmentinde konforlu ve geniş bir araç arayanlar için Renault Megane Sedan, uygun fiyatıyla iyi bir tercihtir. Bu bütçeyle, 2020-2023 model yılları arasındaki dizel 1.5 dCi veya benzinli TCe motorlu otomatik şanzımanlı versiyonları bulunabilir. Yaygın servis ağı ve parçalarının kolay bulunması, Megane'ı en az zarar ettiren modeller arasına sokar.
Nissan Qashqai (2019 - 2021 J11 Kasa): Kompakt SUV segmentine güçlü bir seçenekle giriş yapmak isteyenler için Qashqai, popülaritesi yüksek bir seçenektir. Bu bütçeyle, 1.3 benzinli DIG-T veya 1.5 dCi dizel motorlu otomatik versiyonlarına ulaşılabilir. Nissan'ın yüksek piyasa likiditesi, aracı satarken değerini korumasına yardımcı olur.
Fiat Egea Cross (2022 - 2024 Model Yılları): SUV görünümünü ve yerli üretimin avantajlarını isteyenler için Fiat Egea Cross, bu bütçenin en genç ve düşük kilometreli seçeneklerindendir. 2022 ve sonrası model yılları, yani neredeyse yeni sayılabilecek bir araç bulmak mümkündür. Düşük bakım maliyeti ve yüksek yakıt ekonomisiyle öne çıkar.
Kia Sportage (2018 - 2020 Model Yılları): Nissan Qashqai ve Hyundai Tucson'a güçlü bir alternatif olan Kia Sportage'ın bu jenerasyonları, modern tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkar. Bu bütçede dizel otomatik versiyonları bulunabilir ve yüksek talep gören bir modeldir.
Hyundai Tucson (2018 - 2020 Son Jenerasyon): Kompakt SUV segmentinin bu bütçedeki en donanımlı ve konforlu seçeneklerinden biridir. Bu bütçeyle, 2018-2020 model yılları arasındaki dizel veya benzinli otomatik versiyonlarına ulaşmak mümkündür. Geniş iç hacmi ve Kore markalarının artan güvenilirliği, onu cazip bir SUV yapar.
Opel Astra (2019 - 2022 K Jenerasyonu): C segmenti hatchback arayanlar için Opel Astra, bu bütçede modern donanım ve güçlü bir şasi sunar. 1.5 dizel CDTI motoru hem sessiz hem de yakıt açısından verimlidir. Geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla öne çıkan bir seçenektir.