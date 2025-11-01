Adana'da kanlı bıçaklı kavgada yeni gelişme! Küçük failler gözaltına alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 26 Ekim'de bir parkta meydana gelen korkunç olayda iddiaya göre; 17 yaşındaki 3 lise öğrencisi okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı. Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı.

Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi. 3 lise öğrencisini öldüresiye darp edip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KÜÇÜK FAİLLER YAKALANDI

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından olayı karıştığı tespit edilen C.Y. (15), R.Ç. (15), M.T. (17), A.M. (15), M.A (15) ve A.K. (17) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.