Kız yurdunda bıçaklı kavga! Birbirlerine öldüresiye saldırdılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Avcılar'da öğrenci yurdunda kız öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında 23 yaşındaki L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan R.İ'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, L.D.'yi yakalayarak gözaltına alındı.