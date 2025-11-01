Menü Kapat
19°
DEAŞ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenlendi: Gözaltılar var

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; DEAŞ'a eleman kazandırdığı ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

DEAŞ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenlendi: Gözaltılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 10:05

Türkiye'nin dört bir yanında örgütlerine karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 'da da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'a yönelik üzerinden yaparak örgüte taban oluşturan şüpheliler için harekete geçti.

OPERASYONDA 6 KİŞİ YAKALANDI

Polisin çalışmasında belirlenen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. TEM ve özel harekat timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 mermi, çok sayıda yasaklı kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

DEAŞ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenlendi: Gözaltılar var

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, ayrıca sosyal medyada paylaşımlar yaparak örgütün tabanını diri tutmayı hedeflediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü de yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

