19°
Gündem
CHP'liler zabıtayı yanına alıp vatandaşı darbetti: Aralarında belediye başkan yardımcısı da vardı

Burdur'un Bucak ilçesinde belediyenin düzenlediği etkinlik sırasında iş yerinin penceresinden Rabia ve bozkurt işareti yapan genç, tartıştığı belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve zabıtalar tarafından feci şekilde darbedildi.

'un ilçesinde 27 Ekim günü Bucak Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sırasında yaşanan olayda; İddiaya göre, konseri meydanın yanındaki iş yerinden izleyen Arif Şengül (29), konserin bitimine yakın pencereden meydana doğru Rabia ve bozkurt işareti yaptı. Daha sonrasında Şengül ve personeli arasından küfürleşmeye varan tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., CHP Bucak Belediye Meclis Üyesi Ö.D. ve zabıta personellerinin bulunduğu 23 kişilik grup Şengül'ün işyerinin bulunduğu binaya geldi.

CHP'liler zabıtayı yanına alıp vatandaşı darbetti: Aralarında belediye başkan yardımcısı da vardı

BİRLİK OLUP ESNAFI DARBETTİLER

Merdiven demirleri arasından Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., CHP Bucak Belediye Meclis Üyesi Ö.D. ve zabıta personeli tarafından Şengül edildi. Daha sonrasında adrese gelen polis ekipleri tarafından kavga ayrılırken Şengül, ekipler tarafından hastaneye götürüldü.

CHP'liler zabıtayı yanına alıp vatandaşı darbetti: Aralarında belediye başkan yardımcısı da vardı

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Hastanede tedavisinin ardından darp raporu alan Şengül, emniyete giderek taraflardan şikayetçi oldu. Şengül'ü darp ettiği iddia edilen taraflar ise ertesi gün emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

CHP'liler zabıtayı yanına alıp vatandaşı darbetti: Aralarında belediye başkan yardımcısı da vardı

BİNAYA GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Olay anı ise binanın girişini gören bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi Ö.D. ve zabıta personelinin bulunduğu 23 kişilik grubun işyerinin bulunduğu binaya girişi daha sonrasında polis ekiplerin binaya gelmesi ve tarafların binadan çıkışı yer alıyor.

DARP EDİLEN ARİF ŞENGÜL O ANLARI ANLATTI

İşyerinde meydanda düzenlenen konseri arkadaşları ile birlikte alkol alarak izlediklerini söyleyen Arif Şengül, "Bucak Belediyesi'nin yanındaki işletmemizde konseri izliyorduk. Rabia ve bozkurt işareti yaptığım için Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D., Belediye Başkan yardımcısı H.G. ve zabıta personelleri tarafından darp edildim" dedi.

CHP'liler zabıtayı yanına alıp vatandaşı darbetti: Aralarında belediye başkan yardımcısı da vardı

"HEP BİRLİKTE İŞ YERİMİ BASMAYA GELDİLER"

Darp edilmeden önceki tartışmayı ve darp edilme anını anlatan Şengül, "Ben camdan Rabia ve bozkurt işareti yaptığım sırada Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D. zabıta personeli ile kapının önüne çıkarak yukarıya doğru bana bağırmaya başladı. Sonrasında da hep birlikte iş yerimi basmaya geldiler. İş yerimin bulunduğu binayı gören bir güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerasında gördüğümüz üzere toplamda 23 kişi iş yerimi basmaya geldi. Merdiven boşluğunda beni yakaladılar. Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D., zabıta personeline tutun dedi. Beni zabıta personellerine tutturarak darp etmeye başladı. Bana ilk yumruğu vuran da Ö.D. oldu. Daha sonrasında da kolluk kuvvetimiz geldi. Onlardan Allah razı olsun. Beni onlar kurtardı. Hastaneye de polis ekipleri götürdü. Orada tedavi sürecim oldu. Darp raporumu aldım ondan sonrasında da emniyette girerek şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

