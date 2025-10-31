İBB soruşturmasında sarsıcı ihtimali Fatih Atik açıkladı: İtirafçılar sözlerinden dönebilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddianamenin haftaya hazır olması bekleniyor. Aylardır süren soruşturmayla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den itirafçılara yapılan çağrı ise dikkat çekiciydi.

Özel, "İddianameye kadar bekleyin." derken bu çağrıyla izleyeceği strateji hakkında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten önemli bir değerlendirme geldi.

"İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR"

Atik, CHP'nin davayla ilgili izleyeceği stratejiyle ilgili önemli bir iddiada bulunarak partinin itirafçılarla iletişime geçip itiraflarından vazgeçmesini sağlamaya dönük bir çalışma yürüteceğini belirtti.

Sürecin başında gözaltında bulunanlara baskı yapıldığının Ankara kulislerinde konuşulduğunu belirten Atik "Anladığım kadarıyla ikinci aşama başlıyor." dedi.

"İTİRAFLARINDAN GERİ DÖNEBİLİRLER"

Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in itirafçılara yönelik "İddianameye kadar bekleyin." çağrısını hatırlatarak "İtirafçılar itiraflarından geri dönebilirler." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şamil Tayyar da çok fazla itirafçının itirafını geri çekmesinin davaya gölge düşüreceğini söyledi