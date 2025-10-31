Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İBB soruşturmasında sarsıcı ihtimali Fatih Atik açıkladı: İtirafçılar sözlerinden dönebilir

İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddianamenin yakında tamamlanması beklenirken TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te CHP'nin konuya dair yürüteceği hamle konuşuldu. Fatih Atik, partinin itirafçılarla iletişime geçerek itiraflarından vazgeçmeyi sağlayacağını öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 23:49

'ne yönelik ve soruşturmasında iddianamenin haftaya hazır olması bekleniyor. Aylardır süren soruşturmayla ilgili Genel Başkanı 'den itirafçılara yapılan çağrı ise dikkat çekiciydi.

Özel, "İddianameye kadar bekleyin." derken bu çağrıyla izleyeceği strateji hakkında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten önemli bir değerlendirme geldi.

İBB soruşturmasında sarsıcı ihtimali Fatih Atik açıkladı: İtirafçılar sözlerinden dönebilir

"İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR"

Atik, CHP'nin davayla ilgili izleyeceği stratejiyle ilgili önemli bir iddiada bulunarak partinin itirafçılarla iletişime geçip itiraflarından vazgeçmesini sağlamaya dönük bir çalışma yürüteceğini belirtti.

Sürecin başında gözaltında bulunanlara baskı yapıldığının Ankara kulislerinde konuşulduğunu belirten Atik "Anladığım kadarıyla ikinci aşama başlıyor." dedi.

"İTİRAFLARINDAN GERİ DÖNEBİLİRLER"

Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in itirafçılara yönelik "İddianameye kadar bekleyin." çağrısını hatırlatarak "İtirafçılar itiraflarından geri dönebilirler." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şamil Tayyar da çok fazla itirafçının itirafını geri çekmesinin davaya gölge düşüreceğini söyledi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye casusluk soruşturmasında 5 şüpheli hakkında karar verildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Meclis Başkanına yönelik sözlere sert kınama
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#istanbul büyükşehir belediyesi
#rüşvet
#yolsuzluk
#soruşturma
#Itirafçı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.