TGRT Haber
18°
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

AK Parti'den Meclis Başkanına yönelik sözlere sert kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sarf edilen "saygısız" ve "hakaretamiz" sözleri en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

AK Parti'den Meclis Başkanına yönelik sözlere sert kınama
Haber Merkezi
31.10.2025
31.10.2025
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , Meclis Başkanı 'a yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi () çatısı altında sarf edilen "saygısız" ve "hakaretamiz" sözleri en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un "ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık ettiğini" vurguladı.

AK Parti'den Meclis Başkanına yönelik sözlere sert kınama

"SAYGISIZLIKTIR"

Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/omerrcelik/status/1984278614867615810

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta'nın "PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum" sözlerinin üzerine "Bunu çok ağır bir hakaret kabul ediyorum" diyerek salonu terk etmişti.

