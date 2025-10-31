Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Politika
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Cem Küçük: CHP 20 yıldır dili yüzünden seçim kaybediyor

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçimlerdeki başarısızlığını kullandığı dile bağladı. Küçük, CHP’nin özellikle hizmetleri küçümseyen dilinin partiye oy kaybettirdiğini savundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
23:37
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
23:54

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 'nin son yıllardaki performansında kullandığı dilin önemine dikkat çekti.

Cem Küçük: CHP 20 yıldır dili yüzünden seçim kaybediyor

“CHP HİZMETLERİ HEP KÜÇÜMSÜYOR”

Küçük, yaptığı konuşmada, CHP’nin sürekli olumsuz bir dil kullandığını ve bu durumun seçmen nezdinde karşılık bulmadığını belirtti. Küçük, iktidarın hayata geçirdiği projelerin ve hizmetlerin milyonlarca vatandaşa ulaştığını vurguladı. Küçük, “CHP hizmetleri hep küçümsüyor. CHP son 20 yıldır olumsuz dili yüzünden seçim kaybediyor. Yol, köprü, şehir hastaneleri yapılıyor. Milyonlarca kişi alıyor.” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1984324683676991621

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise “İstanbul için büyük bir kazanım. 'nin yerel seçimde en büyük projesiydi" değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Nagehan Alçı, "CHP yapılacak işe karşı durdu. CHP köprü ve havalimanını yaptırmamaya çalıştı" dedi.

Cem Küçük: CHP 20 yıldır dili yüzünden seçim kaybediyor

Gazeteci Şamil Tayyar da" “İnşallah sayıları ülkenin her yerinde artar. Kıymetli araziler rant projelerine de çevrilebilirdi ama yeşil alan yapıldı" yorumunu yaptı.

AK Parti'den Meclis Başkanına yönelik sözlere sert kınama
ETİKETLER
#Ekonomi
#chp
#ak parti
#seçim
#millet bahçesi
#hizmet
#Politika
