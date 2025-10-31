Cem Küçük: CHP 20 yıldır dili yüzünden seçim kaybediyor

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP'nin son yıllardaki seçim performansında kullandığı dilin önemine dikkat çekti.

“CHP HİZMETLERİ HEP KÜÇÜMSÜYOR”

Küçük, yaptığı konuşmada, CHP’nin sürekli olumsuz bir dil kullandığını ve bu durumun seçmen nezdinde karşılık bulmadığını belirtti. Küçük, iktidarın hayata geçirdiği projelerin ve hizmetlerin milyonlarca vatandaşa ulaştığını vurguladı. Küçük, “CHP hizmetleri hep küçümsüyor. CHP son 20 yıldır olumsuz dili yüzünden seçim kaybediyor. Yol, köprü, şehir hastaneleri yapılıyor. Milyonlarca kişi hizmet alıyor.” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1984324683676991621

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise “İstanbul için büyük bir kazanım. Millet Bahçesi AK Parti'nin yerel seçimde en büyük projesiydi" değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Nagehan Alçı, "CHP yapılacak işe karşı durdu. CHP köprü ve havalimanını yaptırmamaya çalıştı" dedi.

Gazeteci Şamil Tayyar da" “İnşallah sayıları ülkenin her yerinde artar. Kıymetli araziler rant projelerine de çevrilebilirdi ama yeşil alan yapıldı" yorumunu yaptı.