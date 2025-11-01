Menü Kapat
TGRT Haber
Arama
19°
Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

TOBB Nefes Kredisi'nde 3. paket sinyali

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Nefes kredisini başlattık. Burada ilk önce 30 milyar TL onay almıştık, düşük faizli krediyi. Akabinde yine 2'nci paketin iznini aldık, 25 milyar TL. Toplam 55 milyar lira küçük ölçekteki üyelerimize ulaştı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı , bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında 'e geldi. İlk olarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra Bilim Sanat Merkezi Ve Meslek Liseleri Ar-Ge Merkezi'nin açılışına katıldı. 600 öğrenci kapasiteli merkezin açılışını Vali Aksoy ile birlikte yapan Hisarcıklıoğlu, sınıfları gezerek merkezde inceleme yaptı. Merkez bahçesine dikilen fidana can suyu veren TOBB Başkanı ve beraberindekiler buradan Eskişehir Odası'na geçerek burada düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı.

TOBB Nefes Kredisi'nde 3. paket sinyali

ESKİŞEHİR'E ÖVGÜ

Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, "Eskişehir Sanayi Odamız yeşil dönüşümde dünyanın ilk 3 odası arasına girdi. Odamız esasında bunların yabancısı değil, daha önce de 2 defa finalist olmuştu. Biliyor musunuz, her 2 senede bir yapılıyor bu genel kurul. Başkanımızı, hem yönetimini, hem meclis üyesi kardeşlerimi, çalışanları tebrik ediyorum. Bu, Türk özel sektörünün azminin, yüzyılının birlik ruhunun da eseridir. Celalettin Başkanımız ve ekibiyle bir kez daha iftihar ettim, kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Esasında başarı hikayeleri yazmak Eskişehir'in genlerinde ve kültüründe var. Sizler, damarlarınızdaki girişimcilik enerjisiyle Türkiye ortalamasından 4 katı hızla yeni firmayı ekonomiye kazandırdınız. Yani yeni kurulan şirketlere baktığımız zaman, Türkiye ortalamasından tam 4 kat daha üsttesiniz. Türkiye'nin ihracat büyümesine baktım, onunla Eskişehir'in büyümesi arasında Eskişehir 2 kat daha hızlı büyümüş. Bu da müthiş bir başarı. Burada her türlü zorluğa rağmen yatırım yapan kardeşlerim, Eskişehir'in ihracatını Türkiye ortalamasından 2 kat daha fazla artırmış. Bunun gibi çok örnekler var" dedi.

TOBB Nefes Kredisi'nde 3. paket sinyali

DÜNYAYA SANAYİ ÜRÜNÜ SATIŞI VURGUSU

Türk özel sektörünün başarısına değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Son 40 senede, rahmetli Özal'dan bu yana müthiş bir başarı elde ettik. Tarım ağırlıklı bir ekonomiden bir sanayi devine dönüştük. Türkiye bugün İtalya, Çin, Rusya, İsrail dahil bu coğrafyanın tamamında en büyük sanayi devi olan ülke konumuna geldi. Bu da Türk özel sektörünün müthiş bir başarı hikayesidir. Bugün düşünebiliyor musunuz, 3 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'den, rahmetli Özal geldiği zamanki 3 milyar dolar yıllık ihracatın yüzde 95'i tarım ürünüydü. Bugün ne yapıyoruz? 270 milyar dolar sanayi ürünü satıyoruz. Kime satıyoruz? Dünyanın en gelişmiş pazarlarına, Avrupa'ya, ABD'ye satıyoruz. Yüzde 50'si bunlara gidiyor. Bu, bizim kalitede ve rekabetçilikte ne kadar öne çıktığımızın en somut göstergesi."

TOBB Nefes Kredisi'nde 3. paket sinyali

NEFES KREDİSİYLE 55 MİLYAR LİRA ULAŞTI

"Nefes" kredisinde toplamda 55 milyar lira iznin aldığından bahseden Hisarcıklıoğlu, "Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere, yaşamakta olduğumuz finansmana erişim sıkıntısını bir nebze olsun çözmek, hafifletmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Sanayicilerimizi çok ilgilendirmez ama burada basın olduğu için söylüyorum 'Nefes' kredisini başlattık. Burada ilk önce 30 milyar onay almıştık, düşük faizli krediyi. 30 milyar, ki 30 milyar denizde bir damla su, ihtiyacımız çok büyük. Bu sanayicilerimiz için değil de küçük üyelerimiz açısından önemliydi. Akabinde yine 2'nci paketin iznini aldık, 25 milyar. Toplam 55 milyar lira küçük ölçekteki üyelerimize ulaştı. Şimdi inşallah talepler devam ediyor, inşallah yakın zamanda 3'üncüsünü de başlatacağız. Başkanlarımızla birlikte bunları takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

